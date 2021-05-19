携程：一季度盈利18亿元，海外酒店预订恢复到疫情前水平疫情_新浪财经_新浪网

投资研报 【硬核研报】被忽视的千亿级黄金赛道，渗透率正快速提升！头部效应明显，竞争格局已定，机构高呼后起之秀正进入扩张红利期 【硬核研报】“医药女神”葛兰等200+机构大佬密集调研这家公司！再生医学王者毛利率高达90%，口腔种植业务进入高速增长期，活性生物骨产品也上市在即 【硬核研报】钻石恒久远，一颗永流传？天然钻石“跌落神坛”，培育钻石后来居上？千亿市场可期，中国独占鳌头 【尾盘资金异动】尾盘资金奔袭爆买5股！机构高呼这只5000亿巨头还能涨60%（名单） 美国当地时间5月18日，携程集团（NASDAQ：TCOM；携程集团-S，09961.HK）发布截至2021年3月31日的一季报。财务数据显示，今年一季度，携程总收入41.09亿元（人民币，下同），同比减少13.22%；归属于股东的净利润17.8亿元，去年同期净亏损53.53亿元。 收入方面，受益于中国对跨省住宿的强烈需求，今年一季度携程的住宿预订收入为16亿元，同比增长37%；交通票务收入15亿元，同比减少37%；旅游度假业务收入1.69亿元，同比下降68%；商旅管理业务收入2.52亿元，同比增长101%。 与此同时，携程今年一季…