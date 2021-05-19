携程：一季度盈利18亿元，海外酒店预订恢复到疫情前水平_地产界_澎湃新闻-The Paper

美国当地时间5月18日，携程集团（NASDAQ：TCOM；携程集团-S，09961.HK）发布截至2021年3月31日的一季报。财务数据显示，今年一季度，携程总收入41.09亿元（人民币，下同），同比减少13.22%；归属于股东的净利润17.8亿元，去年同期净亏损53.53亿元。 收入方面，受益于中国对跨省住宿的强烈需求，今年一季度携程的住宿预订收入为16亿元，同比增长37%；交通票务收入15亿元，同比减少37%；旅游度假业务收入1.69亿元，同比下降68%；商旅管理业务收入2.52亿元，同比增长101%。 与此同时，携程今年一季度的产品开发费用达22亿元，同比增长31%；销售和营销费用为9.52亿元，同比减少31%；一般管理费用6.84亿元，同比减少65%。 毛利率方面，财报显示，报告期内携程的毛利率为75%，同比增长了1个百分点，环比减少了7个百分点，主要是由于2021年前两个月的旅行限制所致。 携程披露的数据显示，今年3月，携程的国内机票和酒店业务较2019年同期实现双位数增长，旅游度假业务也呈现出从本地游异常火爆到跨省游全量恢复的轨迹。与2月份相比，携程平台上3月份的跨省游订单…