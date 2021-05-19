携程：第一季度营收41.09亿元

携程网财报显示，第一季度营收41.09亿元，市场预期30.4亿元，去年同期47.35亿元。第一季度每ADS盈利2.88元，市场预期亏损3.01元，去年同期亏损8.98元。 【友财网外汇资讯】- 携程网财报显示，第一季度营收41.09亿元，市场预期30.4亿元，去年同期47.35亿元。第一季度每ADS盈利2.88元，市场预期亏损3.01元，去年同期亏损8.98元。 携程发布2021年一季度财报：净利润环比增长近80% 达18亿元人民币 北京时间2021年5月19日，携程集团(纳斯达克：TCOM及香港联交所：9961)公布了截至2021年3月31日第一季度未经审计的财务业绩。 在全球旅游业饱受疫情冲击，国内疫情防控政策在年初收紧的背景下，今年一季度，携程的净营业收入为41亿元人民币，业绩波动明显好于市场预期。归属于携程集团股东的净利润达到18亿元人民币，环比增长近80%，连续三个季度保持盈利。季报发布前，多家机构上调携程评级。 受疫情影响，全球旅游业依然处于恢复周期之中，但今年一季度携程的四条核心业务线“回血”效果明显。财报显示，携程住宿预订营收为16亿元人民币，交通票务营业收入为15亿元…