首季度业绩“开门红”携程“深耕国内”成效初显？国内游旅游业艺龙携程旅游_手机网易网

首季度业绩“开门红”携程“深耕国内”成效初显？ 2021-05-19 13:47:14 北京商报 5月19日， 携程 集团（以下简称“携程”）公布了截至2021年3月31日一季度未经审计的财务业绩。财报显示，今年一季度，携程的净营业收入为41亿元，归属于携程集团股东的净利润达到18亿元，环比增长近80%，这也是携程连续三个季度保持盈利。自2020年10月携程首次提出“深耕国内”战略以来，业绩有着很大的提升，这无疑让业内外都看到了这一战略布局的成效。然而，在业内人士看来，由于国际市场还没完全恢复，携程今年整体业绩能否恢复到疫情前的水平，仍是未知。 一季度同比扭亏为盈 2020年全球的 旅游业 受到了冲击，但随着今年国内旅游业的快速恢复，作为国内最大的OTA携程也迎来了“开门红”，且部分业务板块在加速复苏。根据其财报显示，携程一季度净利润18亿元，同比扭亏为盈。从其一季度业绩中可以看出，国内机票和酒店业务取得显著增长，商旅管理业务以及包括国内广告收入和 旅游 金融服务业务在内的其他业务已超过至疫情前水平。 数据显示，携程住宿预订营收为16亿元，交通票务营业收入为15亿元，旅游度假业务营业收…