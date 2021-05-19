携程孙洁：国内市场持续复苏 继续深耕国内发掘更多潜在旅游需求携程孙洁疫情_新浪科技_新浪网

新浪科技讯 5月19日下午消息，携程今日发布2021年第一季度业绩，营业收入为41亿元，归属于携程股东的净利润达到18亿元，环比增长近80%，连续三个季度保持盈利。 携程CEO孙洁今日发布内部信称，在过去的第一季度，中国旅游市场强劲复苏，积压的出境旅游需求被转化为国内旅游，成为新的增长驱动力。尽管一二月仍然受到因去年冬季疫情而引发的旅游限制影响，但国内旅游从三月开始便迅速反弹，国内酒店预订与机票预订已全面恢复至疫情前水平，强劲的势头更是持续到了四五月。 在刚过去的五一黄金周，整体旅游预订相比2020年增长270%，比2019年疫情前同期增长三成。日均酒店预订GMV预订比2020年增长390%，比疫情前增长五成。日均机票预订量比2020年增长190%，比疫情前增长三成。 孙洁表示，国内旅游市场的持续复苏，将抵消来自海外旅游市场的影响。携程将继续深耕国内，发掘更多潜在旅游需求，准备迎接全面复苏。（张俊） 以下为内部信全文 ： 亲爱的伙伴们， 在过去的第一季度，我们看到了中国旅游市场的强劲复苏，积压的出境旅游需求被转化为国内旅游，成为新的增长驱动力！尽管我们在一二月仍然受到因去年冬季疫情而引…