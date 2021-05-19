同程艺龙，下沉之后路在何方？艺龙腾讯旅游行业_新浪科技_新浪网

原标题：同程艺龙，下沉之后路在何方？ 同程艺龙想要获得更深层的蜕变，那么就必须想办法摆脱工具的枷锁，走上生态之路。 5月18日，同程艺龙CEO马和平喜上眉梢，在刚刚过去的2021年Q1财报中，同程艺龙（00780.HK）交出了一份让市场惊叹的财报。 具体而言，同程艺龙Q1季度营收16.14亿元，同比增长60.6%，已经基本恢复至2019年疫情前的水平；经调整净利润达2.96亿元，较去年同期的0.78亿元增长显著。财报公布后，同程艺龙股价高开高走，收盘价涨幅达惊人的12.22% 其实在财报发布前，市场对于同程艺龙的表现就较为乐观。市场的信心，完全来自于同程艺龙在疫情中的亮眼表现。 全球旅游业受到疫情冲击的大背景下，同程艺龙去年实现经调整EBITDA盈利13.66亿元，虽然同比下滑38.2%，但依然能够稳定盈利。尤其在2020年Q4，同程艺龙经调整EBITDA利润4.41亿元，同比增长6.2%，率先恢复正增长。 究竟为何同程艺龙能够率先从旅游行业的“疫情”困局中杀出重围呢？我们认为同程艺龙的成功完全是因为颇具前瞻性的战略聚焦。 01 下沉的旅游 过去一年，旅游行业迎来“至暗时刻”，疫情让旅…