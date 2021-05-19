厦门2021年5月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 5月18日，德国莱茵TUV大中华区（以下简称 “TUV莱茵”）联合高时（厦门）石业有限公司（以下简称“高时石业”）举行了“低VOC释放、抗菌及放射性安全”人造石产品发布会。厦门海关技术中心副主任王伟、石材实验室主任蔡继杰，高时集团董事长高忠麟、总经理邓庆乐，TUV莱茵大中华区认可与认证副总裁霍扬（Jan Hoehne）、TUV莱茵福建公司总经理陈俊东等三方代表出席了活动。

引入高质量标准，打造建材行业标杆

会上，TUV莱茵为高时人造石颁发了“低VOC释放、抗菌及放射性安全” China-mark（中国标识）认证证书。近两年，高时人造石以卓越的品质，先后通过了TUV莱茵“放射性安全检测”、“耐紫外老化200小时”、“低VOC释放”、“抗菌产品”、“防霉”等China-mark认证。以大众关注的抗菌性能为例，经检测，高时人造石抗菌性能和抗菌耐久性均达到99%以上，历经28天的测试，没有霉菌生长，防霉效果优异。同时，高时石业的质量管理体系能有效保障产品质量的持续性，对人造石材行业的功能性产品评价起到了示范作用。

高忠麟表示：“TUV莱茵在各个领域见证着‘中国制造’对产品安全和品质的追求，获得TUV莱茵China-mark中国标识是对高时石业产品品质和公司实力的认可，能为国人带来更健康、更绿色的产品体验，同时也将帮助高时石业进一步提升品牌独特性和竞争力，让中国制造收获世界的认可。”

TUV莱茵China-mark认证助力提升产品品质、增强消费信任

China-mark认证是TUV莱茵推出的一项本地化、自愿性认证服务，旨在提升国内品牌的知名度，追求卓越品质。厂商可依据国内与国际更高标准进行认证，获得标识的产品与服务即可证明其在相应的安全、质量与性能上表现更加出色。

在媒体对话环节，陈俊东介绍了TUV莱茵将China-mark认证引入建筑石材行业的初衷：“依托TUV莱茵在中国丰富的检测经验、强大的技术团队以及品牌优势，China-mark认证不仅有助于推动行业质量和安全标准的提升，增强消费者对‘健康’石材产品的信任，同时也能提升石材企业在国际市场上的竞争力，在抗菌建材领域抢占先机。”

作为国际独立第三方检测、检验和认证机构，TUV莱茵在建材产品检测认证领域深耕多年，推动行业质量升级的同时，帮助中国消费者识别高品质、高性能产品，为中国本土产品与服务的品质代言。

高时人造石获TUV莱茵低VOC释放、抗菌及放射性安全China-mark认证 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com