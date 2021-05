北京时间5月19日晚7点,中国国家男子足球队本次集训人员全部到齐,全力备战5月30日的首场比赛。 中国国家男子足球队从上海出发,经历近2小时的 车程 ,顺利抵达、入住苏州太美香谷里 酒店 。通过入境检测后的 武磊 ,按照本次四十强赛防疫指南要求,经过严格的闭环转运,也于当晚9点15分抵达国家队驻地酒店,与队伍汇合。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos if any)