免费旅游还送癌症筛查？旅行社“套路”深！肿瘤医院鞠先生癌症旅行社旅游_手机网易网

精彩弹幕，尽在客户端  （央视财经《第一时间》） 重庆的 鞠先生 ，今年80多岁了，近日他参加了一次免费的 旅游 。但就是这免费的旅游却让他寝食难安，忧心忡忡。怎么回事呢？ 在重庆沙坪坝区的一个小区，记者见到了鞠先生和他的老伴。鞠先生说，去年他出去旅游，认识了一个 旅行社 的业务员。上周，他突然接到了这个业务员的电话。 重庆市民鞠先生： 她说有个免费的旅游，就在巴南区，你们去不去，我说去，在巴南区去了。当天下午就在巴南去耍，不晓得叫啥子公园耍啊。耍了之后在那吃了晚饭，他就跟我们介绍说全国 癌症 普查，然后就来了一个医生小王，叫王涛。 免费旅游，还请医生给大家做癌症筛查，同行的老年人都很配合。那么对方是如何来做筛查的呢？ 重庆市民鞠先生： 早晨起来第一泡尿，留中段，留一瓶瓶。他每个人发一个瓶子，我们第二天早晨拿过去，他就用试剂倒到尿液里，他说红色就是有癌症，他说你有癌症。 一听说自己得了癌症，鞠先生慌了神。这位医生说，他们有一种叫红豆杉的抗癌药，不仅药效好，对老人还有特价优惠。鞠先生没多想，花费近两万元，一次性买了4个疗程，回到家后，鞠先生每天寝食难安，忧心忡忡。于是，家里人带他去 肿…