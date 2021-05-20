旅行 篇二：独自庐山行_国内旅游_什么值得买

旅行 篇二：独自庐山行 2021-05-20 16:53:54 0点赞 4收藏 2评论 刚好上个星期有五天的假，计划了一下去游玩一下庐山，从珠海出发，星期天早上出发到广州，坐晚上10:45的火车到九江，票价是138左右，本来想着坐6点多的火车，无奈买不到票，所以在广州等了好长时间，到九江已经是下午12点多了，（一出火车站右手边有个旅游公司，是购买上山的车票和山上7天景点与景点对接的景区交通车。来庐山我就想徒步，所以没有购买山上90rmb的那个景区交通车）。从九江火车站打个滴滴到九江汽车站，大概7rmb，在汽车站 买票 上山16.5rmb，到了上山口都要下车买上山的票160rmb，上山的路不是在转弯，就是在准备转弯，司机也有提醒要贴晕 车贴 ，司机说了一下好像有几百个弯，但本人感觉还好，没有太大反应。路程大概就45分钟左右。因为不是旅游旺季，所以住的地方也是到了在订，订的是青旅，45rmb一个晚上，一个人旅行，住只是休息的，大部分时间都在外，所以对住没有什么要求。房间定下来就四处走走。（提醒一下，山上的天气真的凉，上车时27、28度，一直坐车一直感受到温度的变化，到山上15度左右，是真的…