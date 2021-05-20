台媒：岛内色情行业成难以预测的病毒传播链，“民众心慌慌”！-新闻频道-和讯网

【环球网报道 见习记者 康博浩】据台湾中时新闻网20日消息，台湾疫情严峻，本土确诊案例连日暴增，台湾妇产科医生苏怡宁昨（19）日在脸书转贴网友私信，对方在内容提到，八大行业受疫情影响严重地下化，酒店、酒吧停业后，小姐和客人全转移到招待所、旅馆、摩铁（汽车旅馆）开房，所以希望通过医师公开发声，让各界正视疫情破口。 据报道，台北万华区因为“阿公店”（色情卖淫场所）成为了重灾区，显见八大行业（娱乐服务行业）防疫漏洞多，是一条难以预测的病毒传播链，让岛内民众忧虑。 根据苏怡宁该则脸书贴文，有网友传递透露，称许多八大行业的业者，17日酒店、酒吧依规定停业后私下动作不断，频频发出征召信息，地点遍布板桥、台中、桃园中坜、基隆、高雄等，其中不乏疫情热区，信息中还提醒小姐记得戴口罩防疫。 报道称，苏怡宁回应时表示“这真的不是我的专长，我不知道该如何解决八大行业的问题，真的头很痛，但我愿意帮忙发声让大家来正视这个问题”，并称“台湾不能再有更多的黑数（隐藏病例）了”。 报道提到，不少网友看了这则贴文，也都难掩气愤，纷纷纳闷反讽“我其实很想知道为什么买春这么重要”、“看来两个星期后回学校是不太可能了”，还有…