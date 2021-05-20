上海2021年5月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 亚虹医药宣布与国药控股达成战略合作关系，双方将共同推进亚虹医药创新产品的商业化、物流及供应链服务。首个合作产品为膀胱癌诊断药物海克威®（Hexvix®），这也是双方继博鳌乐城先行区项目之后的进一步深化合作。

亚虹医药专注于泌尿生殖系统肿瘤及其它重大疾病领域，旨在为患者提供从疾病诊断到治疗的优势产品组合，立志打造最佳的诊疗一体化解决方案。海克威®是目前全球唯一获批的辅助膀胱癌诊断或手术的显影剂类药物，通过与蓝光膀胱镜的联合使用可以有效提高非肌层浸润性膀胱癌的检出率（尤其是原位癌的检出率），目前已经在全球30多个国家获批上市。亚虹医药于今年1月获得该药物在中国大陆及台湾地区的独家注册及商业化权利。

国药控股总裁刘勇先生表示：“我们很高兴与亚虹医药这样的全球化创新公司合作。国药控股将依托其完善的网络布局、强大的渠道管理能力，以及专业的营销团队和服务，让创新药惠及更多中国的膀胱癌患者，为中国医疗健康产业的发展贡献力量。”

亚虹医药创始人、首席执行官潘柯博士表示：“国药是医药健康服务提供商的龙头企业。借助国药控股品牌、渠道和网络覆盖的优势，我们非常期待能让广大的中国患者尽早使用像海克威®这样的创新药物。同时，海克威®作为新一代膀胱癌荧光显影剂与我们现有产品管线高度协同，也将加强亚虹在泌尿生殖系统肿瘤诊疗一体化的布局，助力健康中国战略。”

亚虹医药与国药控股达成战略合作加速商业化布局 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com