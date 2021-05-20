纽约2021年5月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，由国际权威机构质量专业报告公司发布最新企业分析调查报告，彩色星球科技（纳斯达克代码：cscw以下简称：彩色星球）将通过专有的AI和AR技术瞄准庞大的市场。

在报告中，核心阐述彩色星球将AI和AR技术完全集成到其产品中在线名人互动平台–【彩色世界】APP。成为新的企业增长趋势和新兴机遇的催化剂。公司在刚刚发布了半年财务报告指南中强调，开发其专有的AI和AR系统，使该公司能够全面启动运用“彩星”虚拟世界，同时利用其娱乐业的优势继续为消费者提供丰富而引人入胜的体验。在AI的支持下和AR技术，彩色星球将用3D替代过时的单菜单模式、虚拟社区模式，所有用户都可以通过该模式创建和体验自己的虚拟社区生活在“色彩之星”虚拟宇宙中。

该公司还将寻求扩大合作与全球房地产公司，汽车制造商和顶级购物中心允许其用户购物和购买房地产，汽车和消费品；通过喝咖啡，看电影，参加在线音乐会与虚拟朋友互动等丰富他们的虚拟生活；并在“色彩之星”宇宙中实现其他愿望在现实生活中可能无法实现的目标。调查机构认为公司的独特概念“技术+娱乐+互联网”模式作为传统的一种新的创新模式娱乐业，相信它将为实现更强劲的利润率提供巨大潜力，并具有AI和AR技术能力的各个细分市场。

彩色星球瞄准了由互联网驱动的不断增长的大型在线教育市场。普及到世界各地，降低基础架构成本，并提高使用在线学习，以及对在线学习的需求。最近爆发COVID-19进一步推动了对在线学习及其被学生采用的需求，大量的供需关系为市场供应商带来了可观的收入和大量在线教育内容。调查机构还认为彩色星球是在快速发展的推动下，在庞大的市场中运营全球在线教育。“偶像经济体”和“粉丝文化”的兴起在亚洲，年轻一代更愿意参加偶像直播并花钱为他们的偶像上送上支持及周边产品消费。

同时，亚洲明星培养产业的流行也激发了更多普通人进入娱乐行业并追求他们成为明星的梦想。彩色星球也会成为全球综合性娱乐场所教育服务提供商，可以满足粉丝和人才不断增长的需求，并且可能为全世界超过20亿人提供专业娱乐教育。该公司希望为学生提供一个专业的艺术家培训平台，具有独家内容和实时互动，以及全明星教练阵容和组合在线学习和现场培训。公司定位为行业的先驱拥有每年组织100场音乐会的良好记录，而且范围广泛连接。目前，彩色星球已获得教育许可和表演权与40多位全球艺术家和行业专业人士达成的服务协议其专有的【彩色世界】APP上的讲师。

【彩色世界】app生成收入主要来自付费会员订阅，每位用户的价格为9.9美元每月，并已扩展到在线音乐会和在线商店业务，以使其业务多元化收入构成。Color World Online的成功给我们留下了特别深刻的印象音乐会于2020年9月举行，当时他们正式启动了【彩色世界】应用程序，该应用程序产生的收入超过220万美元，投资回报率超过10%。网上演唱会Larry Carlton、Ashanti和那英等顶级艺术家/名人吸引了超过500,000名全球观众在网上付费和观看，在全球社交媒体上的点击量超过1000万网络，这是公司的里程碑，并为投资者提供了一个在教育和娱乐性内容共享的全球经济中投资的机会拥有庞大的潜在市场。随着越来越多的国际明星加入，平台将继续吸引更多付费用户，并改善未来的创收和盈利能力。鉴于彩色星球的增长潜力和相对便宜的估值，调查机构认为该公司在不断发展的在线教育市场以及高度经验丰富的管理团队，并且在其市值的基础上拥有较高的交易量和流动性，为投资者提供了高风险的高回报的投资机会。

彩色星球科技权威分析报告出炉，通过高科技瞄准庞大市场 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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