2021高金-创见论坛暨SAIF金融EMBA课程发布会举行

张杰院士纵论新科技革命

上海2021年5月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 新的科技革命已然来临，科技将如何改变人类的未来？5月12日，中国物理学会理事长，上海交通大学原校长，中国科学院院士、原副院长，德国科学院院士，发展中国家科学院院士，英国皇家工程院外籍院士，美国科学院外籍院士张杰出席了2021高金·创见论坛暨SAIF金融EMBA课程发布会，发表题为“未来已来、唯变不变 — 对新科技革命的思考与展望”的精彩演讲，为与会听众带来了一场丰富的知识盛宴。

上海高级金融学院党委书记朱启贵，上海高级金融学院教授、EED项目学术主任兼执行主任蒋展，上海高级金融学院EED项目联席执行主任唐翀，以及SAIF金融EMBA校友代表：中信证券上海分公司副总经理郑敏雪女士，软银中国资本合伙人江敏先生，帅翼驰新材料集团有限公司董事长、创始合伙人程帅先生共同出席了本次活动。活动由第一财经主持人、制片人、SAIF金融EMBA校友孙睿淇主持。

朱启贵书记为本场论坛致开场辞。他首先对所有与会人员的到来致以热烈欢迎。他指出，高金·创见论坛是学院优质学习平台的外延，也是展示前沿权威观点的重要舞台，希望此次活动能够让大家近距离感受高金EMBA项目的魅力。张杰是上海交通大学上海高级金融学院的创立者之一，也是物理科学研究领域的学术先锋，朱书记也表达对张杰院士的报告内容充满期待。

主旨演讲：未来已来、唯变不变 – 对新科技革命的思考与展望



论坛现场

张杰院士为大家分享了上海高级金融学院的创办历程。他指出，高金是肩负着培养实战型金融人才的使命而诞生的，建院12年，高金不仅已经建立了完整的师资队伍和课程体系，还积极拥抱时代变革，持续升级与发展。他为高金的进步与贡献感到由衷的自豪。

接下来，张杰院士为大家带来了长达一个半小时的精彩演讲，分享了他对新科技革命的思考。他系统阐述了三个部分的内容：一是通过回顾科学技术发展历史可以发现，人类的生存发展需求是促进科学技术发展与人类社会文明进步的关键因素；二是厘清当下新科技革命的基础和思维范式，现在正处于新旧思维范式转换的时代，数据成为最宝贵的战略资源；三是新科技革命同时带来机遇与挑战，中国要及时把握机会，力争成为新科技革命策源地。

张杰院士指出，在当今的知识经济时代，科技创新是经济社会最主要的驱动力，对知识的追求成为主要需求，这将是我们思考这一轮革命的重要出发点。以史为鉴，历次科技革命也带来四点启示：科技革命作为产业革命先导的趋势越来越明显，两者结合度愈来愈高；前一次科技革命为后一次科技革命奠定基础；世界科学中心每80-120年就会发生一次转移；历次科技革命的策源地都成为了世界强国。

就新科技革命的基础和思维范式，张杰院士谈到了两点认识：人类需求的新变化驱动新科技革命；新科技革命的基础是思维范式的转换。一方面，对掌控幸福与生命、超越自我的追求，带来人工智能、移动互联、大数据、云计算、物联网等众多新产业的变革与创新；另一方面，思维范式正在发生从因果关系到相关关系的转变，塑造信息时代的大数据科学正是以非因果论的思维方式为基础，以算法推演为核心的。

对于抓住新科技革命的机遇，他认为，谁占有最多最全的数据，谁有最高、最快、最好的数据分析能力，谁能最有效地利用与开发数据的价值，谁就将成为新科技革命的主导者。目前，中国已产生和占据最多的数据量，但在处理和应用数据，也就是云计算与算法方面，与美国仍有差距。他预见未来十年科技竞争的制高点将在制造业和物联网应用上。

在演讲的最后，张杰院士指出，中美之间在科技发展领域的竞争渐趋白热化，美国的阻挠不可避免，我们只有付出更为艰巨、更为艰苦的努力，方能实现中华民族的伟大复兴。精彩报告过后，张杰院士也和现场与会人士进行了互动交流。针对人工智能趋势、可持续发展平衡、未来科技革命等各位关心的话题分享了他的观点。

SAIF金融EMBA课程发布

在随后的SAIF金融EMBA课程发布环节，上海高级金融学院教授、EED项目学术主任及执行主任蒋展首先发表了题为“浪潮之下，金融可为”的主旨分享。

她指出，全球产业正在发生重大变革，市场需求不断变化，金融、产业、科技日益成为三位一体互相融合的整体。在面对企业不同生命周期的阶段、股权和薪酬架构等设计、科技迭代和风险防控等各种挑战时，不管是要“活下来”，还是要“活的更好”，都离不开金融的力量，更需要打造自身全面能力的矩阵。而高金的目标就是为了帮助不同背景的学员，解决困惑、进行能力矩阵的打造。从课程到人，高金建立起SAIF金融EMBA的多元生态，这个生态概念不仅汇聚现在，更重要的是瞄准未来：背靠百年交大，打通产学研，链接资本力量，提供成长咨询，从而打造在经济、金融、产业里面发挥重要作用的圈层。

在“金融赋能与产业创新”的圆桌讨论中，各位校友阐述了在各自行业中遇到的挑战，以及在高金求学的感悟和收获：郑敏雪校友谈到传统券商面临的挑战包括与国际知名同类机构的竞争、对更高人才的需求以及科技转型，而SAIF就是人才云集的平台，“只要有一个SAIF的暗号，自然而然就拉近了距离”；江敏校友认为中美科技创新企业之间还是有一定差距，需要我们不断刷新知识的边界，“读书是永远都需要去做的事情，这样才能跟上这个时代”；程帅校友则从自身的创业经历出发，提出技术、产品、管理与商业模式创新的重要性，“实体企业一定要插上金融的翅膀，有金融的思维，才能上升到新的高度”。孙睿淇校友补充说，读书也是生活节奏的切换，在校园获得的启发对于人生是巨大的财富和价值。

蒋展教授点评道，在遇到发展瓶颈时，更需要静下心来接受系统性的学习，这也是EMBA作为学位项目最有魅力的地方；而高金作为智库平台有强大的信息优势和知识创造能力，能够帮助大家预见未来，降低试错成本。

最后，上海高级金融学院EED项目联席执行主任唐翀现场讲解了SAIF金融EMBA最新升级的亮点和招生热点问题。12年来，SAIF金融EMBA的课程不断更新升级换代，已经建立了一套极强逻辑性和完整性的课程体系构架。SAIF金融EMBA于2020年推出科创方向，在经典的产融结合主题基础上再次升级创新，SAIF金融EMBA已不只是一个学位项目，而是已经形成了一条完整的产品线。

唐翀主任同时结合自身在管理教育领域二十多年的经验，总结了为什么高金如此受欢迎，为什么高金的校友在毕业之后，仍然对学院有深厚的感情。这种感情更深层次上是因为大家在高金能找到很多共鸣的地方，找到很多在人生经验其他地方找不到的东西，希望未来有更多的金融和实业人才成为高金大家庭的一员。

2021高金-创见论坛暨SAIF金融EMBA课程发布会举行 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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