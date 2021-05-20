上海2021年5月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 5月19日，国内气膜科技领导品牌博德维（展位号：5.1E211）在第39届中国国际体育用品博览会上正式发布最新研发的“全透明气膜体育馆”解决方案，并获得体博会组委会颁发的“2021创新推优”场馆新势力奖及2021中国国际体育用品博览会“制造之美”银奖，从传统气膜体育馆到全透明气膜体育馆，博德维通过不断深入研发，再次展现了其在推动气膜行业发展中的不凡创新实力。

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“全透明气膜体育馆”是基于博德维最新专利技术ClearStrong®透明膜而研发的一种创新体育空间技术手段。它解决了传统气膜体育馆建馆的三大痛点：土建基础、报批报建和用地租期不定的问题，将体育馆建设从传统的工程范畴中解放出来，完成“产品化”的一次升级，是体育场馆领域的一次革新与创新。

从外观上看，全透明气膜体育馆所采用的ClearStrong®透明膜具有93%的高透光率，场馆通体透明，室内外视野开阔，白天采用自然光作为照明，人在里面可以体验到犹如置身户外的感受，而到了夜晚，可以透过透明的顶空，看到繁星夜空，体验到不一样的运动乐趣！

传统建造一座球馆，总是伴随着复杂繁琐的土建工程、报批手续等等，耗费大量工时与人力。而全透明气膜体育馆从设计构想上采取极简思路，它保留了气膜体育场馆的核心构成，将每一部分构成精心设计成独立单元，通过简单的组合装配，即可建成一座功能齐全的体育场馆。其安装简单，不需要专业人士，用户甚至可以自行DIY完成安装。

一套完整的全透明气膜体育馆只需要：透明膜材、纤维绳索、可移动EC风机与备用电池四大主要构成。基础系统采用螺栓地桩或者化学锚栓的锚固方式，不需要土建工程， 48小时内即可完工。可移动EC风机及备用UPS电源均为独立单元，自带独立智能控制系统，不需要专门的现场安装，空调系统也为独立单元，客户可根据实际情况选用分体式空调。与传统气膜馆相比，全透明气膜体育馆的成本只有传统气膜的1/3，安装工期只需48小时，项目周期只需7天。

疫情之后，人们对于运动健身的需求更为迫切，新时期下，我国体育产业将迎来新一轮的大发展。体育场馆设施仍然是体育产业发展的重要基石，全透明气膜体育馆的出现，将进一步降低体育场馆的建设成本、缩短建设周期。目前，博德维推出了篮球馆、足球馆、游泳馆、网球馆四种标准球场规格，并提供租、售两种模式，这种灵活的方式可以帮助减轻一部分客户的运营压力。我们希望，全透明气膜体育馆这种创新的体育场馆模式将更好地打通球馆从建设到运营之间的通路，更快提升“全民健身”下我国人均体育场地面积水平，为中国体育场馆业态注入崭新模式。

博德维独创新品 – “全透明气膜体育馆”亮相第39届上海体博会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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