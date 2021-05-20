北京、上海和深圳2021年5月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 香格里拉集团发布家庭体验品牌“香亲.香爱”，为多代同堂家庭创造美好时光，也为年轻父母的育儿之旅出谋划策。这个全新品牌不仅继承发扬了香格里拉的亚洲传统和亲如家人的价值观，也体现了香格里拉与时俱进，不断满足客人需求与期望，并一如既往为他们提供以心相待的服务。“香亲.香爱”家庭体验包含多个为家庭客人打造的专属项目，让每一位家庭成员都能在探索、成长和欢聚的过程中实现属于自己和家人共享的香格里拉美好时刻。

“香亲.香爱”体现了对家人无条件的爱与支持，通过建立紧密相连的情感纽带，让彼此之间的感情更加深厚。“香亲.香爱”的英文名“Fam.ily”融合了“家庭”和“我爱你”的缩写，标识以无限符号相连。符号中间的心形结象征着家庭有爱，心心相惜。此品牌的发布标志着香格里拉正式邀请客人加入到这个以家庭为中心的新项目中来，体验与众不同的服务。

香格里拉集团董事长郭惠光表示：“家庭是香格里拉品牌的核心。为客人提供如家人般的热情款待始终都是香格里拉品牌的服务精髓。我们希望以‘香亲.香爱’这一全新品牌发布为契机，通过精心设计的家庭体验产品来拉近家庭成员之间的关系，为他们创造弥足珍贵的幸福记忆。”

通过“香亲.香爱”家庭体验，客人们可以参与丰富多彩的家庭活动，在学习中成长，享受全家大小一起去发现和探索的欢乐氛围。今夏，“香亲.香爱”将在四家酒店推出试点项目。秦皇岛香格里拉的“戏剧特色营”将带领孩子们穿越回秦朝，在不同的历史场景中，通过角色扮演帮助他们学习沟通技巧，提高问题解决能力，培养团队合作精神和领导力。孩子们还有机会与家长一起游览名胜古迹，加深对历史的理解与认知；在三亚香格里拉，孩子们将在专业教练的指导下学习冲浪；上海浦东香格里拉和上海浦东嘉里大酒店将推出包括跑步、游泳、自行车在内的一系列综合运动项目，带领孩子们感受城市魅力。

“香亲.香爱”还将通过富有创意的设施，为客人打造愉悦的家庭体验。当孩子们沉浸在新加坡香格里拉buds亲子乐园和splash水上乐园的冒险世界时，或是在多家酒店的儿童探险乐园参与趣味十足的活动时，香格里拉经验丰富的亲子团队可以妥善照看小客人们，让他们的父母倍感安心，惬意享受更多酒店服务，以神采奕奕的状态回归家庭。主题家庭套房专为家庭出游的客人设计，孩子们可在舒适的客房内释放自己的想象力，开启丛林、城堡、太空、海洋等主题之旅，而父母们则可在一旁休憩放松。

“香亲.香爱”还将通过线上交流、线下活动创建社群，为父母们提供一个能够彼此分享经验，解决问题和碰撞灵感的平台。同时，“香亲.香爱”还将利用香格里拉的经验和资源，结合儿童成长专家的知识分享，为年轻父母们的育儿之旅提供专业建议，包括亲子关系培养、工作与家庭平衡等热门话题。

作为“香亲.香爱”品牌发布的一部分，香格里拉在新浪微博和小红书平台上已发起线上活动，邀请客人通过短视频加#香亲香爱我爱我家#话题标签，记录家人听到“我爱你”时的互动瞬间，并有机会赢取奖品。

相关链接 :

https://www.shangri-la.com/cn/group/

香格里拉集团推出“香亲.香爱”家庭体验品牌 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com