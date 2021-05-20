中国上海2021年05月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ – 上海2021年5月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年5月，瑞士驻华科学领事馆瑞士联邦政府科技文化中心（Swissnex in China）与瑞士联邦能源办公室合作举办了首届瑞中能源创新论坛，该论坛汇集了333名来自瑞士和中国的专家，就能源创新的未来进行探讨。论坛由于5月6日-7日举行的为期两天的线上论坛以及于5月17日在上海中心举行的行业招待会组成。在招待会上展出了瑞士最佳能源和清洁技术项目。

瑞士计划在2050年达到气候中和，中国则计划于2060年实现碳中和，在此目标的推动下，瑞士驻华科学领事馆瑞士联邦政府科技文化中心与瑞士联邦能源办公室共同发起2021年瑞中能源创新论坛，旨在为来自学术界、研究界、工业界、初创企业、政府和投资界的杰出代表提供机会与平台，交流两国前沿科技驱动的能源创新、战略、市场发展和政策。



瑞中能源创新线上论坛

瑞士联邦能源办公室主任、瑞士联邦国务秘书Benoit Revaz在论坛的开幕致辞中表示：“能源是经济的推动力，能源政策是迈向可持续世界的关键所在。科技创新已经向我们展示未来能源世界的可能形态。创新是至关重要的，并应引领所需转型。”

为期两天的线上论坛分别以电网和可再生能源为主题，来自两国的行业专家、学者和初创企业积极分享见解，提供了两国在研究、技术和商业等领域交流合作的平台。

鉴于新冠疫情的持续蔓延和不可预测性，今年的论坛以线上形式举行，为2022年瑞中能源创新论坛线下会议奠定了基础，以深化对话，进一步促进瑞中两国的合作交流。

瑞士科技文化中心科学领事兼总裁孟善能博士（Felix Moesner）表示，“中国在多研究领域的规模庞大，技术发展迅猛，而瑞士革新性创新及实际应用质量标准世界领先，两国在相关领域合作潜力巨大。通过此次首届论坛，我们希望为能源创新领域最聪明的头脑之间的交流联系播下种子，意在促成日后成功的双边伙伴关系的开展。”



瑞中能源创新论坛行业招待会

论坛闭幕行业招待会在5月17日于上海中心举行。行业招待会上展出了瑞士一流的能源和清洁技术项目，包括苏黎世联邦理工学院AMZ学生方程式车队制造的破世界纪录电动车家族中的无人驾驶电动赛车冠军“Gotthard”在中国的首秀，以及 “科技能否拯救世界？”和“金瓦特奖瑞士能源奖项目”展览。来宾们还欣赏了著名音乐表演艺术家李晓川和汪文伟的现场爵士乐表演，他们特别创作了受可持续发展理念启发的作品。

瑞中能源创新论坛由瑞士联邦政府科技文化中心主办，并得到瑞士联邦能源办公室、瑞士工程协会、上海市能源研究会和瑞士国家形象委员会的支持。

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首届瑞中能源创新论坛圆满闭幕，两国能源创新交流登新高 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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