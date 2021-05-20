深圳赛格大厦再晃动？官方通报：大厦主体结构安全，原因仍在进一步核查_凤凰网

u003cp>每经编辑：张喜威u003c/p>u003cp>据“深圳发布”晚间通报，5月20日，专业机构对赛格大厦的振动、倾斜、沉降等情况进行实时监测。专家组表示，根据检测数据，今天各项检测数据正常，未超出相应标准要求。相关数据通报如下：u003c/p>u003cp class="detailPic">u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/res/2021/1E15AA8C199BB91BA7ACE9552C4C079EFA5536C3_size92_w714_h443.png" alt="图片来源：深圳发布截图" />u003c/p>u003cp class="textAlignCenter picIntro">图片来源：深圳发布截图u003c/p>u003cp>①建筑加速度69层最大加速度为0.037m/s² ，u003cstrong>西北-东南向，有震感u003c/strong>，u003cstrong>但小于u003c/strong>《高层建筑混凝土结构技术规程-JGJ3-2010》关于…