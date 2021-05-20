【会议直击】携程(09961.HK)：国�旅游成为首季行业推动力-港股-金融界

【财华社讯】携程(09961.HK)公布今年第一季度业绩。期�，公司净营业收入为41亿元（ 人民币 ，下同），同比下降13%，主要由于2021年3月的快速恢复，部分被跨境旅行的下降所抵销；归属于携程集团股东的净利润为18亿元，相比2020年同期净亏损为54亿元；毛利率为75%，同比上升1%。 公司今年4月在港交所作二次上市，公司董事会执行主席形容公司“开�了一段新旅程”。梁建章说，由于目前各国边境仍未开放，随着中国疫情受控，中国国�旅游成为行业推动力。今年“五一”假期境�旅游达2.3亿人次，恢复至疫前同期的103.2%。 他又说，公司未来会继续丰富�容渠道，通过直播、短视频等多种形式呈现旅行的新趋势，提供定制化的�容，为用户提供多种选择；亦会建立一个生态圈系统，增加用户的参与度，不断提升品牌形象；继续推动全球化的发展策略，不断增加对科技研发的投入。 由于国际旅行仍在存在不确定性，当被问及海外市场的复�进度，梁建章回应说，我们对国际旅行的复�充满信心，由于疫苗的陆续注射，我们已经看到有部分国家的旅游行业开始恢复，国�旅游市场的恢复抵消了海外旅游市场的损失，事实上首季海外酒店住宿预订已经…