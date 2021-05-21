110年前的墨西哥屠华案，总统洛佩斯正式道歉，原因不简单

5月17日，墨西哥总统洛佩斯在一次演讲中公开向发生在110年前的针对华人的托雷翁惨案向中国和墨西哥华人道歉。 这个道歉来得非常突然，让很多网友觉得不敢相信。知道这段历史的人实在太少了，我们一般仅知道当时大清政府派出了军舰前往墨西哥施压，让墨西哥不得不低下头颅向清朝赔偿损失这样的事情。 单单就托雷翁惨案说，在2000年墨西哥就给华人社区象征性的50万美金赔偿。 其实，托雷翁惨案并不是一个孤立的个案。现在美国和澳大利亚这些西方国家到处都涌动着一种对于亚裔的仇恨。 洛佩斯在这个情况下却跑出来向中国以及墨西哥华人道歉本身就有着极大的勇气，这样的用意也绝不简单。尤其是对海外华人群体来说更是一个久别的道歉。 和托雷翁惨案相比更为广为人知的则是1882年美国的排华法案，这让我们必须好好了解一下中国人在外的遭遇，我们仁义忍让慷慨结果得到了什么呢？没有得到别的国家的尊敬，而是得到了仇恨和嫉妒。 为什么会这样呢？我本来想从墨西哥和美国的角度一起来讲一下。但是这样篇幅会太长，所以我们着重来讲一下墨西哥和华人的关系演变。 中国人在墨西哥的作用和在美国的作用完全不一样，在美国我们只是建设了唐人街或中国城而已。可…