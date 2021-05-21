【西宁市】水井巷旅游街区7月底投入使用旅游西宁市

原标题：【西宁市】水井巷旅游街区7月底投入使用 5月19日，记者从西宁市城中区人民政府获悉，西宁市水井巷商业文化旅游街区将于7月30日正式投入运营。 目前，水井巷商业文化旅游街区主体工程已全部完工，正在进行室外工程和立面装修，7月15日前商铺将入驻完毕，整个旅游街区将于7月30日正式投入运营。作为西宁市老城区最热闹的商业街，2019年西宁市开始对水井巷市场升级改造。城中区按照“将水井巷市场打造成为具有悠久历史传承和文化记忆的现代化商业美食街区”的目标定位，全力推进水井巷市场建设进程。该项目总投资16.673亿元，共分二期实施：一期为水井巷市场片区建设，建设面积4459.1平方米；二期为聋哑人学校片区，计划2022年完成主体建设工作。 水井巷市场改造项目总占地面积约1公顷(15亩)，建设内容包括多元文化展示、餐饮零售及特色旅游部分。该项目建成后，将以商务和商业为主导，购物、文化休闲和旅游观光为支撑，利用四通八达的交通网络，使其成为青藏高原的旅游集散中心，成为西宁城市新地标、西宁商业新名片。 此外，今年城中区将发挥“中芯”城区优势，突出城市更新、商贸会展、历史人文特点，构建“一轴、两带、三…