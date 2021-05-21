依山傍水 慢时光里话幸福

夏日的拉萨河就如同一位温婉的女子，柔声细语。可以想象在清风徐徐的夜晚，拉萨河边一定热闹非凡。 在藏语中，称拉萨河为吉曲，汉语意思是吉祥河或者幸福河。关于吉曲名字的由来据说还有一段历史：这一带古时候曾经生活着一个被称为“吉”的氏族部落。曲为河，自然就把这里的河流命名为吉曲了。 每到周末或节假日，成群结队的人或开车或步行到拉萨河的岸边、河谷，搭上帐篷，或钓鱼、或戏水，喝着酥油茶，吃着从家里带来的各种美食，尽情享受拉萨的灿烂阳光与悠闲时光。 午后的拉萨，阳光正好，微风不燥，宗角禄康公园里依旧充满欢声笑语，热情的锅庄，悠闲的游人，自在的鸟儿…… 市民玉珍是宗角禄康的常客，几乎每天都要来宗角禄康打卡。“我每天早上都来公园里健身锻炼，下午过来观鸟喂鱼，散散步，公园里的环境比起以前有了很大的改善，水清了，空气更清新了，这都得益于水系生态治理工程，为市民游客提供了更加舒适的环境。”玉珍说。 记者来到布达拉宫广场，看到有很多游客在湖边拍照，湖面清澈得像一面镜子，倒映着布达拉宫。这么美的画面，小编也忍不住用相机记录下来与大家分享。 近两年来，拉萨市区的水系生态得到明显改善，水系生态的治理与修复，不仅为市…