愚公故里强动能农旅文化旅游济源旅游_手机网易网

愚公故里强动能 2021-05-21 08:30:14 经济日报 作为全国首个全域 旅游 示范区， 济源 正在将资源禀赋转化为生产力，实现产业深度融合，做到全域旅游“示”而有“范”。 双房村地处王屋深山区。作为济源 农旅 融合的先行者，双房村借绿生金，发展乡村旅游业。通过招商引资和农村产权制度改革、农村经营体制改革，这里形成了“旅游开发公司＋村集体经济组织＋农户”“景村一体”的发展模式，走出了一条农旅融合、股份合作的集体经济发展道路。昔日的省级贫困村在短短几年间一跃成为济源首家AAA级乡村旅游景区，实现了从“山富水富人不富”，到收租金、拿分红、挣工资的飞跃。 近年来，济源以农旅融合促进兴村富民，在山区培育了4个旅游产业带，建立了25个农旅融合产业基地、18个旅游服务驿站；50余个行政村依托旅游观光农业组建了各类新型农民经营合作社和旅游开发公司等经营主体。一个个村庄旧貌换了新颜，村民们的腰包越来越鼓，乡村振兴的底气更足了。 济源是愚公故里。走进王屋镇愚公村“毛虎山居”农家乐，客厅挂画上“王屋山愚公”引人注目。“我们是愚公的后人，我们的发展也得益于愚公移山。”农家乐主人张毛虎说，游客大多冲…