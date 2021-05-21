旅行的三个层次，好逛吃者了解吗？地陪旅游游玩逛吃逛吃

用“逛吃逛吃”来形容旅行我觉得挺形象的，也很符合当下中国年轻人的旅游样子。到一个新地方，逛逛看看，最重要还是吃。民以食为天，吃食最能反应一个地方区独特的特色和文化。去当地人们常吃的小店、菜市场，逛一逛，是旅行中的一种享受，也是旅行人的一种另类人生体验。 并不是说去商场购物，去免税店就不好了，为达成某种目标进行的出行没有好坏之分。每个人有每个人的旅行目的，一个人有一个人的欢喜法。 在你还愿意尝试另一种可能的情况下，还可以有旅行的另外选择。 很多人花钱去旅行，做到了这一点。到某地看名胜，看古迹，在旅游吃特色去吃拍照留念，不妄此行。这是初级逛吃，朋友圈里打卡“陶冶情操”，假期也提升了档次。 去法国看了几个大建筑、几幅可能看得懂、可能没看懂的名画以外，还有什么收获呢？回过头仔细想想也没有什么，只是觉得也不错：我辛苦了一年时间在外面放松了两个星期，很开心。 这就是最浅层的“行万里路”，这样行了100万里路，能多积累一些谈资，去过哪哪，不丢面子，可再多一些对当地和当地人的具体体会和感悟就说不出了。很多人说过：世界上的城市都差不多，我看得都腻了。就像一颗树上没有两片相同的叶子，每个城市都有自己的特…