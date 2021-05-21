青岛“旅游+帮扶”新成果 陇南一度假酒店七月试运营 信网

青岛“旅游+帮扶”新成果 陇南一度假酒店七月试运营 原标题：青岛“旅游+帮扶”新成果!陇南官鹅沟野奢度假酒店七月启动试运营 近日，位于甘肃省陇南市宕昌县官鹅沟大景区木隆沟景区岳藏甫村的官鹅沟野奢度假酒店项目，正式进入帐篷安装阶段。作为青岛创新“旅游+帮扶”模式的重要成果，预计于今年7月份启动试运营。 响应国家东西协作、产业帮扶号召，青岛旅游集团立足自身产业特色，以创新“旅游+帮扶”模式为理念，积极融入陇南合作项目攻坚中，探索创新帮扶项目新模式，以产业带动助力陇南经济发展。2019年底与宕昌县官鹅沟旅游开发有限责任公司共同出资组建陇南市青陇文旅投资集团有限公司，并以此为平台迅速启动定址官鹅沟大景区木隆沟景区岳藏甫村的官鹅沟野奢度假酒店项目。 该项目总投资约1.4亿元。总占地面超过5万平方米，总建筑面积约6000平方米，超过一半为酒店区域，配备客房72栋，其中帐篷客房21栋、木屋客房51栋。旅居于此的游客可深度融入官鹅沟得天独厚的自然风光中，体验皓月星空、蛙声虫鸣的自然秘境。 经过近一年时间的施工建设，酒店前期相关工程施工已基本结束。5月15日，首批9个帐篷已于自斯洛文尼亚顺利运抵酒店项目…