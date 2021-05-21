海南岛免税红利才刚开始 2021年5月21日 周五 伊春市 晴 创丰组合 第346篇 美好的旅行，因为 携程 的隐藏消费心情大受影响，从北京市飞… 雪球

来源：雪球App，作者： 郑创辉投资日记，（https://xueqiu.com/1379428214/180460310） 2021年5月21日 周五 伊春市 晴 创丰组合 第346篇 美好的旅行，因为 携程 的隐藏消费心情大受影响，从北京市飞往伊春林都的机票居然没有含李费，补了180元的行李费，但是我在订票的时候，并没有看到不含行李托运的页面，但是买完单之后，携程APP页面非常明显的显示不含行李费，接下来的行程要定哈尔滨飞往上海，进入APP，为规避这种隐藏的销售，依然没有找到行李费的提示在哪里，实在懊恼，于是打携程电话进行投诉。 携程 的售后电话现在非常的 人工智能 ，非常自然的避开了我的投诉电话，打过去语音提示，一会儿按这个键，一会儿按那个键，就是找不到人工服务，这使得我更加的恼火，只好进入APP对在线客服进行投诉，投诉了他们两个问题：1、售后服务电话转接不了人工服务，提供了一种没有温度的服务。2、订机票还有隐藏收费，请工作人员指名行李柜到底标注在哪里，以免下次订机票又被坑了。 然后服务员就截屏给我看， Oh my god居然是我的错哦，我当然知道在我投诉之前就是我的错， 携程