福州2021年5月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年5月18日，SGS联合福建省贸促会、香港贸发局、福建省纺织行业协会、日本总商会、中国国际经济贸易仲裁委员会福建分会以及大韩贸易投资振兴公社(KOTRA)厦门韩国贸易馆主办，莆田市贸促会、福州市长乐区贸促会、晋江市贸促会、石狮市贸促会协办“RCEP新机遇 – 福建省纺织鞋服产业国际合作研讨会”。



RCEP新机遇 – 福建省纺织鞋服产业国际合作研讨会现场

会议上，福建省贸促会、福建省国际商会副会长傅健表示，随着RCEP的实施，未来五年，中国作为全球最大的纺织品出口国，具备强大优势，RCEP将为纺织鞋服产业发展带来重大发展机遇。随后，福建省贸促会部长蔡立红、香港贸易发展局福建代表赵启荣、韩国KOTRA厦门韩国贸易馆馆长郑圣和、SGS全球化学及创新技术经理王安博士、中国国际经济贸易仲裁委员会福建分会副秘书长陈朝晖分别发表讲话。



SGS全球化学及创新技术经理王安博士

本次会议通过线下线上结合的方式举行，围绕福建省纺织鞋服行业发展的现状以及面临的痛点、难点展开，探讨把握RCEP的机遇，以“国际化”为抓手，进一步提升福建省纺织鞋服行业的竞争力。



RCEP新机遇 – 福建省纺织鞋服产业国际合作研讨会现场

RCEP由东盟于2012年发起，是目前全球体量最大的自贸区。2019年，RCEP的15个成员国出口总额达5.2万亿美元，均占全球总量约30%。RCEP自贸区的建成意味着全球约三分之一的经济体量将形成一体化大市场。2020年11月15日，在15国领导人共同见证下，各国代表签署了《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)。RCEP有利于区域内统一供应链市场和消费市场的产生，将明显促进纺织服装产业链供应链的跨国合作。对中国纺织业而言，关税减让安排有利于保持和提升行业出口竞争力。

通过对欧美出口要求、发展趋势及近期召回案例的分析发现，不同国家和地区对于化学品的限制都有严格的法规，由于危害物质管控失败而被召回的案例屡见不鲜，因此导致的对于品牌声誉的影响不可估量，与此同时，有害化学物质零排放组织(ZDHC)也对纺织品行业提出了诸多质疑，对此王安博士指出，纺织服装及鞋类产业的可持续性是提升出口竞争力的重中之重。提高纺织服装及鞋类产品的可持续方法主要为：优选纤维和材料，例如，再生合成纤维（如再生涤纶纤维）、优选人造纤维素(MMC)、优选棉等；加强化学品管理及危害物质管控，包括上游控制的实施（进行风险评估并建立可追溯性）以及在纺织品生产的输入、过程及输出各个环节降低风险。

SGS获得ZDHC和bluesign等众多组织、机构和品牌认可，且拥有完善齐全的测试能力。SGS遍布全球的获得永续服装联盟(SAC)认可的审核员能够为客户提供Higg Index 现场评估及验证服务，进行化学品风险及绩效评估。同时，SGS始终秉承“客户至上”的服务理念，为客户提供Recycle再循环验证服务以及一站式SGS生物可降解验证服务，认证结果详情可结合SGS独立慧鉴产品认证服务，以二维码形式直接向消费者呈现，帮助客户突显产品品质性能，在市场的海量产品中迅速脱颖而出。

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把握RCEP新机遇 SGS出席福建省纺织鞋服产业国际合作研讨会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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