广州2021年5月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，在信息时报举办的“追光20年”社区传播生态大会上，李锦记凭借希望厨师公益项目获得“金狮20年公益伙伴”的荣誉。

“追光20年”是信息时报举办的行业创新大会，为基层社会治理和优质品牌深耕本土提供更多解决方案。李锦记希望厨师项目，一直努力将李锦记“发扬中华优秀饮食文化”的企业使命和国家政策相结合，致力于用公益为企业和社会创造更多价值。十年来，项目逐渐获得了社会各界的称赞与认可，成为精准扶贫、乡村振兴的典范。

全额资助希望厨师到城市去学厨

2011年，李锦记创新推出希望厨师项目，以“扶志+扶智”的公益模式，通过发挥企业资金、人才和行业优势，发动社会各界力量，招募和培养符合条件的有志青年入读国家重点职业高中中餐烹饪专业，通过职业教育人才培养模式，帮助众多乡村有志青年走出大山、掌握一技之长，让他们享受优质教育，使其更好成长，更快发展。

作为一个长期公益计划，李锦记采取全额资助（全额学杂费+生活补助+交通补贴）的方式资助有志青年免费学厨，申请者被李锦记希望厨师项目录取后，将入读国家级重点职业高中，进行为期3年的培训。

目前，李锦记希望厨师项目与北京市劲松职业高中、成都市财贸职业高级中学校、广州市旅游商务职业学校这3所学校合作，师资由全国顶尖的烹饪名师组成，为学生提供全面的厨艺培训及基础教育，学生毕业后将获得国家认可的中专毕业证书。

“扶贫+扶智”推动教育公平、共建美好社会

迄今为止，李锦记已捐资千万，希望厨师项目惠及四川、重庆、贵州、云南、甘肃、山西、陕西、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、河南、河北、山东、湖南、湖北、广西、广东、江西、海南20个省市的873名青年。

李锦记中国企业事务总监赖洁珊表示：“李锦记希望厨师项目通过教育改善社会不均等，改善民生，也因此获得社会各界的认可。这也鞭策我们要把希望厨师项目发挥更大的作用，期望能起到示范作用，吸引其他企业推行类似项目，使各行各业可持续发展，同心共建更美好的社会。”

一直以来，李锦记深谙扶贫先扶智的道理，让经济欠发达地区的孩子接受良好教育，通过教育帮扶使之获得一技之长、改变命运。李锦记中国企业事务总监赖洁珊介绍，自90年代起，李锦记在家乡兴建‘李兆南纪念小学’及‘李文达中学’、创立‘李锦记希望厨师项目’、设立李锦记企业奖教奖学金……李锦记始终响应国家大政方针，以实际行动为脱贫攻坚贡献自己的力量。

2021年李锦记希望厨师项目全国招生启动

今年是李锦记希望厨师项目成立10周年，李锦记将继续践行“思利及人”的核心价值观和“发扬中华优秀饮食文化”的使命，为中餐业贡献新力量。5月4日，李锦记酱料集团启动2021年“李锦记希望厨师项目”招生工作，在全国范围内接受符合条件的青年报名。有志成为希望厨师的青年可登录李锦记官方网站（www.LKK.com），点击正上方的“2021李锦记希望厨师项目”专区或关注李锦记希望厨师微信公众号（（lkk_hopeaschef）了解详情并报名。

本项目报名截止时间为6月30日。7月中旬-8月初，李锦记希望厨师项目招生小组将深入各地，对符合报名条件的申请人展开笔试、面试和家访等工作，并在8月中下旬确定最终录取名单。受助学生将于8月底9月初正式报到入学。今年，李锦记希望厨师项目将继续在北京市劲松职业高中、成都市财贸职业高级中学校、广州市旅游商务职业学校3所重点职业学校开班，在全国范围内招募100余名符合条件的有志青年学厨圆梦，为更多家庭送去希望。

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李锦记荣获“金狮20年公益伙伴”奖项 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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