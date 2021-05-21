北京2021年5月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 从2014年开始，流量成本每年以近20%的速度增长，线上公域获客成本已升至高位。同时，我国网民规模也已见顶，流量红利极速消退，企业获客越发艰难。

但如今私域爆火，媒体、互联网、和专家等更是各家观点，百花齐放。但好像唯独缺了一方代表的声音，还是最重要的私域实践者——企业亦或是客户。据Morketing调查显示，中国大部分企业对于私域的认知还存在表面，仅有22.6%受访企业对私域有较深的理解，8%的企业还从未听说过私域的概念。

因此，为了深入了解私域在企业实践中的状况，百度爱番番采访到圣都装饰集团互联网营销中心总经理张伟，共同探讨私域对于企业真正的价值和落地过程中的挑战。同时，张伟先生也将作为特邀嘉宾出席5月27日爱番番拓客专业版发布会，现场分享私域营销心得。

01私域火了，它对业绩增长真的有用吗？

百度爱番番：您认为私域营销为什么会这么火？

张伟：我认为私域营销的火是一个必然的趋势。首先，这得益于自媒体技术的良好发展和广泛地应用，让群众对于自媒体的信任度不断提升。此外，人们消费行为习惯也正在发生变化，客户更愿意去与企业发生交互行为。

百度爱番番：私域营销对增长真的有用吗？

张伟：私域营销对业绩的增长肯定是有用的。现在企业在公域层面的获客成本都有一定程度的增长，竞争越来越激烈。而私域既迎合了消费者的行为习惯，帮助企业在开源层面上提升业绩，又能够在节流层面上降低企业的获客成本，对企业的增长一定是有用的。

02私域你玩得转吗？为何选择爱番番？

百度爱番番：您的企业在做私域营销时，遇到的主要难题有什么？

张伟：私域营销的关键就在于“私域”，所以我们在做私域营销时，面对的主要难题就是私域流量池的搭建以及私域矩阵的搭建。除此之外，私域的运营也是一大挑战。如何持续的跟用户产生连接，如何持续的去激活用户，这些都是我们在私域营销过程当中遇到的难点。

百度爱番番：您有在寻找或使用私域营销的软件产品吗？

张伟：其实对于私域营销方面的软件或产品，我们一直都很关注，也一直在寻找。但由于我们这个行业是一个长链条、低频、低关注行业，相应地市场上能符合我们需求的私域营销产品比较少。经过综合的对比和考量，我们觉得百度爱番番是与我们相匹配的，是能够解决我们一些特有痛点的针对性产品，我们觉得非常好。

百度爱番番：百度爱番番的哪些特点和功能吸引到您，让您选择了它？

张伟：选择爱番番主要是取决于两方面的因素；一是百度，二是爱番番技术研发团队。首先，我比较看重百度这么多年沉淀下来的数据以及技术方面的经验。其次，我们很信任爱番番的研发团队。在经过很深入的沟通和了解之后，我发现他们对于家装行业私域营销是有一定的见解，他们的技术实力也是国内的顶尖水平。

百度爱番番：您觉得爱番番能帮您解决哪些问题？

张伟：百度爱番番在整个行业内是比较突出的产品，它能够在用户的持续激活以及持续链接方面给我们带来很大的效率提升。另外，它能够在我们整个的营销获客以及营销成本方面带来很大幅度的优化。

03营销数字化变革，企业要做哪些准备？

百度爱番番：您如何看待营销数字化对企业的作用？

张伟：营销数字化是我们一个必须要经历且想要重度参与的过程。现在每个企业在营销方面都多多少少会碰到一些难点，而营销数字化一定会推动企业增长。因此，营销数字化产品是我们必须要重视的，企业营销数字化的过程是我们必须要参与的。现在也是一个全民数字化的时代，我们企业追求与时代同频共振。

百度爱番番：对企业在应用此类数字化营销工具之前，您觉得需要做好怎样的准备？

张伟：企业在运用这些数字营销工具之前，首先你需要有数字化营销的基础。其次，每个企业都需要提前具有这样的意识：数字化营销是一个非常艰难或者非常痛苦的过程，我们在这个过程当中要做好一系列的准备。而最基础的是我们要有这方面的能力，比如我们的系统、私域流量的矩阵等。

活动资讯：

5月27日，张伟先生将作为特邀嘉宾，出席百度爱番番拓客专业版发布会。发布会将在北京751前沿艺术展演中心举行，通过沉浸式产品体验与营销大咖的圆桌探讨，见证百度强大AI能力如何帮助企业玩转公私域整合营销。活动具体信息及报名信息，请查询爱番番官网，爱番番欢迎您的莅临。

百度爱番番对话圣都装饰：私域如何助力企业增长 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com