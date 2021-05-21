当文创遇见旅游，非遗走进景区，能否走出新路？单霁翔丹寨非遗文创旅游_手机网易网

截至目前，我国入选联合国教科文组织 非遗 名录的项目达 42个， 是全球目前拥有世界非物质文化遗产数量最多的国家。在国家级非物质文化遗产方面，我国目前也有 1570个国家级项目，可以说非遗资源丰富。 如何挖掘这些文化资源，加快消费国内大循环？文旅部成立后，国家在多个政策层面纷纷将非遗与 旅游 融合纳入重点发展工程，如今文旅部提出非遗进景区作为旅游与非遗融合的突破口，加快推进，文旅部党组成员、中国非物质文化遗产保护协会会长王晓峰表示，希望能够培育一批非遗旅游体验基地，打造一批高品质的非遗旅游景区、非遗旅游小镇、非遗旅游度假区、非遗旅游民宿，推出一批具有鲜明非遗特色的旅游商品、 文创 产品。 非遗进景区该怎么做？可供参考的样本是什么？又有什么问题需要注意？ 旅游活化非遗 中国文物学会会长 单霁翔 最近因一部纪实片《万里走单骑——遗产里的中国》，再次出现在公众面前。 《万里走单骑》是浙江卫视推出的世遗揭秘互动纪实节目，单霁翔带着节目嘉宾前往国内10余处世界遗产地，通过行走体验，与当地的人文学者、申遗专家等进行交流，揭秘中国世界遗产背后的故事，呈现中国世界文化遗产的新奇观、新地标、新景象、新人…