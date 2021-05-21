美敦力-康辉双品牌亮相CAOS

引领全球科技与本土创新，打造骨科智能手术一体化

成都2021年5月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 中国骨科领域权威盛会第十三届中国医师协会骨科医师年会（CAOS）于成都拉开帷幕。美敦力携手康辉骨科以双品牌形式合体亮相，带来了包含脊柱、创伤及智能手术一体化在内的近20款创新产品参会。展品覆盖植入物、导航与影像设备在内的全面产品组合，以及包含软硬件在内的骨科整合解决方案，诠释了公司“双品牌”驱动发展、深化中国骨科智能手术一体化的战略。

目前在我国，每年有近100万患者需要进行骨科治疗或进行骨科耗材植入，2018年中国骨科手术总量达445万例，预估2021年该总量将超过600万例[i]。 在人口老龄化、生活习惯改变等综合因素影响下，中国骨科疾病呈逐年上升和年轻化态势，与日俱增的临床需求和不断细分的个体化诉求激发骨科市场发展新活力。

双品牌协同发力，美敦力中国骨科与神外业务蓄势待发

作为全球脊柱和神经外科领域的领导者，美敦力持续引入全球领先技术与整合解决方案，并不断拓展医疗服务创新生态链，助力脊柱健康事业的高质量发展。旗下康辉医疗在完成全面战略升级与品牌焕新后，首次正式亮相，将致力于成为植根中国，汇聚全球智慧的骨科创新解决方案专家，以融合创新的科技力量，为行业带来可靠、可及的优质产品与服务。双品牌的协同发展，构成了美敦力中国骨科与神外业务集团丰富的产品线，实现本土与国际创新产品技术的优势互补，可为临床医生和患者提供更多多元化的选择。

在脊柱外科领域，美敦力品牌展出了全面而创新的脊柱手术解决方案。炙手可热的邻近节段ALOD预防理念超大角度短板技术前路固定板系统ZEVO 携系列全新Divergence Miniplate一体持取固定融合系统亮相颈椎展台，更有颈椎重建手术化繁为简的INFINITY 枕颈胸后路重建系统首次结合智能一体化方案亮相CAOS。胸腰椎手术解决方案中CD Horizon Solera FNS骨水泥螺钉系统传承Solera 系列经典，提供骨质不良病人额外抗拔出力，助力术者在手术中稳操胜券；全新的CD Horizon Ballast 超大偏角骶髂系统，满足医生对于骶髂挑战的多种固定技术需求。在胸腰椎微创解决方案中，学术热点美敦力OLIF25 术式带来了最新的Pivox 斜外侧脊柱融合固定系统，更有OLIF51 全新术式DIVERGENCE-L 斜外侧脊柱融合固定系统首次登场展示，提供独到的OLIF全面解决方案。



美敦力创新脊柱手术解决方案精彩呈现

康辉医疗则重点展示了脊柱、创伤、球囊三大领域的创新产品，向骨科医生呈现更多适合于中国本土需求的治疗选择。其中，两款升级版融合器——CAPMATE腰椎椎间融合器和CORMATE颈椎椎间融合器充分发挥力学性能优势，经典之上再造卓越；三款胸腰椎后路内固定系统包括极简普适、S2AI技术加持的ECO Deformity胸腰椎后路矫形固定系统、经皮微创手术的“完美帮手”ECO MIS胸腰椎后路微创固定系统，以及精益求精的ECO胸腰椎后路固定系统，结合不同术式的临床需求，让脊椎类手术更加安全、稳固、可靠。创伤产品NeoSupra（锁定型）胫骨髓内钉，主钉设计符合生物力学，髌上入路工具匠心独运，简易可靠的近远端瞄准为术者提供了独辟“膝”径的内固定解决方案。



康辉医疗本土创新骨科产品展示

以智能驱动，打造真正一体化智能手术平台

近年骨科疾病诊疗需求逐步提升，骨科数字化、智能化、微创化是未来发展的主要趋势，中国骨科行业处于一个创新突破的关键节点。随着互联网技术的迅猛发展和科技创新的快速进程，人工智能与医疗领域深度融合成为可能，骨外科发展与人工智能的碰撞势必将释放更多医疗价值。

本次大会上，美敦力展示了Surgical Synergy 智能导航生态手术室，将脊柱的疗法与多款智能设备紧密结合，从手术计划、O臂术中影像、StealthStation S8术中导航、Midas & Powerease 动力设备、AEX 能量平台、NIM ECLIPSE 神经监测等全方位为脊柱手术的精准实施保驾护航，引领脊柱手术更精准化、微创化的发展，为患者带来更具创新、优质、可负担的医疗解决方案。

通过O臂导航可视化引导置钉和椎间融合技术，术者可以实现从颅到骶，从开放到微创，从退变到复杂重建的Surgical Synergy 全导航术式应用。突破传统技术壁垒，OLIF360 和导航镜下融合为临床技术创新和术式创新开启了新的思路。“安全置钉，精准融合，高效手术”Synergy数字化智能脊柱手术时代已来！



Surgical Synergy 智能导航生态手术室微创导航术式展示活动现场气氛热烈

“通过此次集结亮相，美敦力与康辉双品牌协力展现了在产品引进、技术转移、本土创新等多维度上的创新能力，以及强大的智能手术一体化方案整合能力。”美敦力副总裁，中国骨科与神外集团总经理于婧表示，“我们希望通过CAOS这一大咖云集的专业平台，充分洞察中国骨科领域亟待被满足的临床需求，结合全球骨科最新进展及研发趋势，联动社会多方合作伙伴，加速本土创新，带来更多高质量创新产品，助力骨科临床效益提升，为更多骨科患者创造健康价值，为‘健康中国2030’愿景的实现持续贡献力量。”

[i] IQVIA-唯医联合报告《中国骨科器械市场全景报告》

美敦力-康辉双品牌亮相CAOS – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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