Inspur World 2021厦门站举办开启福建数字经济建设引擎

厦门2021年5月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年5月21日，Inspur World 2021浪潮技术与应用峰会厦门站活动举办，政企客户、生态伙伴、行业专家等嘉宾共聚一堂，讨论在新一代信息技术发展大潮下的经济社会数字化发展新趋势。本次峰会还和本地生态伙伴进行了浪潮5G生态合作签约仪式，未来，浪潮将持续以卓越的创新科技，坚持以客户为中心，坚持创新驱动场景引领，推动数字政府、数字社会、数字经济各个领域数字化向纵深发展。

智算筑基 夯实数字经济发展基石

当前，经济社会加速进入智算时代，生产力三要素也从“人、设备、生产资料”变革为“人+AI、智能装备、大数据”。

浪潮软件科技董事长王方在主旨演讲中提出了面向未来智慧时代的数字化转型之路，即“智算筑基、聚数有为、智繁见新、共建未来”，浪潮将持续立足技术、产品和方案创新，坚持与生态伙伴协同合作，助力客户加速经济、社会数字化转型。

智慧时代，计算需求将呈指数级增长，传统的计算已无法满足需求，智算将成为智慧时代的核心动力。“浪潮将围绕技术、产品、方案和生态四个方面，创新智算体系结构、构建智算产品体系、推动智算中心落地、建设元脑产业链生态，引领智算发展。“浪潮数据董事长张东表示。

在算力支撑方面，浪潮具备业界最丰富的产品布局，拥有全球计算架构最全、配置最多、规格最高的服务器，服务器全球前三、增速全球第一，人工智能服务器全球出货量第一，高端服务器市场中国第一，边缘服务器市场中国第一。

厦门大学人工智能系主任、博士生导师史晓东分享了闽台文化计算实践，利用AI技术推动语言智能处理、艺术非遗传承与智能处理、影像修复与文化传承等。未来，将联合浪潮推进人工智能等技术与文旅产业深度融合，建设“闽台文化数字化传承与智能计算展示中心”。

云数智融合经济社会数字化发展再提速

智慧时代，数据成为重要的生产力要素，为加速行业数字化转型，浪潮以云为底座、以数据为驱动，面向人工智能应用场景，提供包括算力、工具及业务级组件服务在内的专业服务，同时结合在操作系统、云平台、大数据和AI平台长期的研发积累，不断助力产业服务升级。浪潮在业内率先推动数据开放共享，创新数据服务，汇聚数据价值，助推经济社会数字化发展。

浪潮卓数大数据副总经理罗森表示：“无处不在的计算已延伸到数据末端，对数据采集有了新的能力要求，浪潮云由以数据计算和数据应用为主，向数据采集、数据计算、数据应用一体化转变，通过数据流动、数据治理、数据运营，进一步释放数据价值。”

以数字政务为例，政务大数据中心面向数字政府建设，统筹支撑一体化政务服务、互联网+监管、应急管理、政府决策，浪潮承建了3个国家共享和1个国家数据开放平台，促进数字政府建设。通过国家信息中心共享交换平台，国家税务局累计调用公安部接口14.43亿次，支撑了人所得税申报的信息核验；通过国办一体化政务服务平台共享交换系统，实现了各地健康码互认，截至目前，已注册了10.6亿个身份码，数据调用每天约2~3亿次，已突破千亿次，有效保障了全国的防疫工作。

数字政府建设在朝着信息化、数据化和智能化不断演进。为打破数据共享困境，促进数字政府的职能最优化、服务精准化和决策科学化，浪潮软件副总经理张峰指出，数字政府建设的关键在于打造业务数据化和数据业务化的信息化框架，从而搭建起“一体两翼，N+应用”的政府数字化转型架构，依托于数脑底座，完成数据治理与流程再造，加速进入数字政府2.0时代。

精耕细作 数字福建绽放新颜

浪潮入驻福建市场已有23年之久，积极推动本地化发展，培育出涵盖云数据中心、云服务大数据、软件与集成、企业软件、智慧城市等业务领域的核心产业，助力福建数字经济建设。

以厦门市为例，浪潮作为厦门市政务云服务商，建设了厦门政务云计算中心，投入运营两年多时间，完成了32家单位、611台虚拟机迁移上云，上云客户包括医保局、自然资源局和工信局等，为厦门市数字经济快速发展提供了有力支撑。

浪潮在位于厦门市火炬湖里园打造了一座集全球领先制造工艺与智能技术为一体的浪潮研发制造基地和自动化、智能化、柔性化、透明化的现代化制造工厂，夯实了“厦门造、全省用”的数字化底座。漳州市数字漳州建设中心专家杨阿平在演讲中指出，在打造服务于全市政务办公应用的高质量云平台过程中，浪潮厦门工厂在产品供应、交付等方面充分发挥了本地化优势。

漳州市行政服务中心总工程师陈丰裕介绍，在浪潮的支持下，漳州市数据赋能服务升级“企业+N秒办”新模式，以“漳州通”为平台枢纽，通过集成服务和流程打通及简化，实现了一站式行政服务，其中，银行“秒开户”属全国首创，截止目前，已有中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、招商银行等11家银行入驻“企业+N秒办”，有1754家企业通过平台成功开办并顺利开户。

会上，浪潮还和福建本地生态伙伴进行了5G生态合作签约仪式，未来将进一步依托浪潮“云网关键技术突破、软硬体系化产品、云数智协同、多行业深度连接、产业生态体系构建”发展优势，助力5G产业创新发展。浪潮通信董事长林巍表示，浪潮将通过“点燃5G”合作伙伴计划和“完全渠道赋能”战略，打造5G生态伙伴圈，共赢5G新未来。

福建浪潮公司董事长孙清超表示，未来，浪潮将逐步打造以福州、厦门为双中心的运营体系，围绕政务云、数字政府、工业互联网+5G、智慧城市等领域，建设一批应用场景示范项目，以应用促进产业发展，凭借“云数智”的产业优势，为加快福建新型基础设施建设，推动经济社会数字化转型及高质量发展，贡献浪潮力量。

浪潮还在厦门站峰会搭建了内容丰富的展区，展示了智慧计算、关键计算、智慧存储、智慧云海、智慧连接、浪潮云、云洲工业互联网平台、大数据、5G、云ERP、智慧城市、智慧行业等业务板块近60项核心产品及解决方案，丰富的展示内容与创新的展区设计，充分彰显了浪潮作为经济社会数字化转型服务商的技术实力。

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Inspur World 2021厦门站举办开启福建数字经济建设引擎 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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