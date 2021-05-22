科学驾驭精准 携手展望未来

昆明2021年5月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年5月22日，由辉瑞公司主办的第二届“EAR肺癌精准诊疗高峰论坛”在昆明拉开帷幕。在“驭精准，予未来”的主题下，此次论坛聚焦非小细胞肺癌精准诊疗与慢病管理最新研究进展，重新定义肺癌精准理念，推动患者治疗策略优化，为实现非小细胞肺癌长生存再度飞跃。

以打造肺癌领域高质量的学术交流平台为目的，本论坛以EGFR、ALK等常见靶点及ROS1等罕见靶点为聚焦，汇聚国内、外顶级肺癌、病理等跨领域专家共同参与，洛桑大学医学中心医学教授、洛桑大学医院胸腔肿瘤科主任、2020年欧洲医学肿瘤学会（ESMO）主席Solange Peters教授，广东省人民医院终身主任、广东省肺癌研究所名誉所长吴一龙教授应邀参会，传递非小细胞肺癌不同靶点的学术新声和治疗进展。本届论坛以科学为驱动，引领国内临床医生探索肺癌靶向诊疗新前沿，携手共促“健康中国2030”战略规划的落实。

重新定义精准，提升患者更长生存

作为国内发病率和死亡率双高的癌种，肺癌对国民经济和人民健康均产生了严重的影响。2015年我国新发肺癌病例约为78.7万例，超过全球1/3比例，发病率高出世界水平接近1倍[1]。因此，肺癌成为我国肿瘤防控的重中之重。近些年，随着肺癌诊疗手段的进步和推广，以及以靶向治疗和免疫治疗为主的创新治疗方式的应用，极大地提升了肺癌的五年生存率，尤其是以EGFR、ALK 和ROS1等驱动基因阳性为代表的靶向治疗领域，变化更是突飞猛进，越来越多的中晚期肺癌患者，包括不可手术的患者实现长期生存成为了可能，肺癌治疗不断向真正意义的“慢病管理”迈进。

Solange Peters教授以连线的方式参与此次论坛，通过总结全球范围内EGFR、ALK和ROS1三个靶点相关药物的研究，回顾了近10年来非小细胞肺癌靶向治疗的发展历程，为与会专家带来了靶向精准治疗发展的全图景，帮助他们更全面地理解不同治疗药物和方案选择背后的意义与为患者带来的获益的不同，为国内医生临床应用药物治疗提供了更充实的依据和基础。针对中国肺癌临床诊疗中面临的相关问题，参会嘉宾与Peters教授展开了深层次的学术交流，进一步解读全球研究对中国临床治疗需求的指导，推动中国非小细胞肺癌患者获得更多生存获益。



吴一龙教授主持大会并致辞

“日新月异的靶点研究进展和临床新药，精准诊断与精准用药的相互促进，都进一步重新定义非小细胞肺癌靶向治疗的精准理念，在临床治疗中超越药物本身，通过整体诊疗方案，帮助患者获得延长生命的可能。”吴一龙教授指出：“目前的精准并不仅局限在检测出某些特定突变靶点，在某些靶点下，如我国非小细胞肺癌最常见的EGFR突变，我们更加强调靶点下位点的精准，践行‘精准再精准’理念，如19del和21L858R位点近期也取得了突破性的研究进展。而在有着‘钻石突变’之称的ALK突变下，我们更加强调序贯用药带给患者的长期获益，通过药物的组合，为患者治疗带来更多生机。对于如ROS1之类的罕见靶点，我们仍旧面临着临床检出率低，检测不受重视的问题。这些也是我们每天面对的问题，仍需不断前行的动力，我们相信，随着在罕见靶点的精耕细作，更多靶点、药物的进入临床，必将推动肺癌精准治疗模式的持续创新，推动肺癌精准治疗向全程、个体化的慢病管理迈进。”

科学致胜，携手共建肺癌诊疗新蓝图

“EAR肺癌精准诊疗高峰论坛”已经连续举办两届，辉瑞肿瘤继续联合国内、外专家、学者的力量，将此论坛进一步打造为国内肺癌精准诊疗领域坚实的高端学术交流平台，推动国内非小细胞肺癌诊疗发展。与此同时，辉瑞肿瘤在肺癌领域不断加码发力，在科学的驱动下，精心布局肺癌免疫肿瘤治疗及新一代创新靶向药物上市，为国内非小细胞肺癌患者带来更多治疗选择；携手行业，为患者提供最高效的治疗获益和生活质量的提高。



辉瑞生物制药集团中国区肿瘤及罕见病市场部负责人宋发贤先生

辉瑞生物制药集团中国区肿瘤及罕见病市场部负责人宋发贤表示：“秉承‘为患者带来改变其生活的突破创新’的不变承诺，辉瑞肿瘤为肺癌领域专家与临床医生搭建高水准、着眼于创新的交流平台。第二届‘EAR肺癌精准治疗高峰论坛’的成功举办，见证了我们为中国患者不断探索创新临床治疗的努力。未来，在‘科学致胜，共克癌症’理念下，我们期待继续携手肺癌领域专业力量，共同探索中国肺癌精准治疗策略，实现‘健康中国2030’战略规划中‘到2030年，整体癌症五年生存率提升15%’的目标，也为全球肺癌精准诊疗探索贡献‘中国智慧’。”

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第二届辉瑞EAR肺癌精准诊疗高峰论坛：定义新精准，突破长生存 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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