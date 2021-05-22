北京2021年5月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 切实贯彻落实《国务院关于实施健康中国行动的意见》，推进健康知识普及行动，“健康中国行动·健康科普社区行”公益讲座走入北京市西城区西长安街街道太仆寺街社区，带来以“预防癌症，关爱健康”为主题的健康知识讲座。此次活动由中国健康促进与教育协会主办，拜耳中国支持，北京健康教育协会、商道纵横协办，北京市西城区西长安街街道太仆寺街社区承办。通过线下讲座及线上同步直播相结合的形式，为社区居民普及科学的健康知识。

本场社区科普讲座特别邀请北京大学人民医院肝胆外科副主任医师胡志平和北京大学第一医院泌尿外科副主任医师范宇到场，为在场社区居民以及参与线上直播的观众们分别就肝癌的特点和治疗方式，以及男性泌尿生殖系统疾病的相关知识进行了介绍，普及疾病专业知识，提升民众的健康知识水平。

肝癌是中国最常见的肿瘤之一。胡志平医生在讲座中指出“肝癌被称为沉默的杀手，早期表现很不典型，往往容易被忽视，一经发现，大多为中晚期，因此平时的自我检查非常重要，常规检查是发现肝癌的关键。同时，一旦出现临床症状一定要引起足够的重视，及时去往医院进行检查诊疗”。

平安长寿，关注男性泌尿生殖系统疾病十分重要。范宇医生表示：“想要平安长寿，远离泌尿生殖系统疾病要从认识泌尿生殖系统疾病开始，并养成定期体检的习惯，以便及早发现、及时诊断、尽早治疗。尤其中老年男性，建议>50岁的男性每年体检并检测血清PSA，以便了解自身状况，防患于未然”。

随着专家讲座的结束，本次活动也接近尾声，通过健康科普进社区的形式，给社区健康生活带来福利，帮助民众提升健康素养水平和自我健康管理能力，科学守护个人健康，为建设健康中国做出贡献。

作为一家拥有近160年历史的创新企业，拜耳多年来深耕中国市场，肩负企业责任，秉承“共享健康，消除饥饿”的企业愿景，积极支持“健康中国2030”战略，坚定地凭借在医药健康领域的专长，助力建设中国国民健康保护体系，提升中国人民健康素养，赋能百姓更加美好的生活，为“健康中国2030”目标的实现做出积极努力。

前瞻性声明

本新闻稿包括拜耳集团管理层基于当前设想和预测所作的前瞻性声明。各种已知和未知的风险、不确定性和其它因素均可能导致公司未来的实际运营结果、财务状况、发展或业绩与上述前瞻性表述中所作出的估计产生重大差异。这些因素包括在拜耳官方网站http://www.bayer.com/上公开的拜耳各项报告。本公司没有责任更新这些前瞻性声明或使其符合未来发生的事件或发展。

相关链接 :

http://www.bayer.com

预防癌症，关爱健康 拜耳支持健康科普讲座走进北京太仆寺街社区 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com