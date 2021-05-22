茶香茶韵传播中国文化 品茶谈茶连结国际友情

“2021国际茶日·大使品茶”活动在杭州举办

杭州2021年5月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 西子湖畔，钱塘江边。5月21日，2021“国际茶日”中国主场活动在杭州举行，围绕“茶和世界·共品共享”主题，中华茶诗品鉴交流会、第四届中国国际茶叶博览会、第四届中国茶业国际高峰论坛等活动接连上演，国内外行业协会和企业联合发布《“国际茶日”促进茶产业发展倡议》，“大使品茶”更是将庆祝活动推向高潮。

本场“大使品茶”活动由农业农村部和浙江省人民政府共同主办，农业农村部农业贸易促进中心、浙江省农业农村厅共同承办。农业农村部副部长马有祥，浙江省人民政府副省长刘小涛，乌干达、伊朗、布基纳法索、爱尔兰、斯里兰卡、坦桑尼亚等11国驻华使节，联合国粮农组织、世界粮食计划署等国际组织驻华代表，欧美工商会、意大利对外贸易委员会、斯里兰卡茶叶委员会、韩国农村经济研究院等国际机构代表，农业农村部相关部门、有关省份农业农村部门负责人出席。



“2021国际茶日-大使品茶”活动在杭州举办 农业农村部副部长马有祥致辞

马有祥在致辞中指出，作为“国际茶日”首倡国和全球最大的茶叶生产消费国，中国政府高度重视“国际茶日”和茶产业发展。

乌干达驻华大使克里斯普斯·基永加代表驻华使节发表致辞，向本次活动主办方表示感谢，希望借助“国际茶日”加强中乌及全球茶产业交流合作，提升茶产业专业化、市场化、品牌化水平。

活动现场与我国常驻联合国粮农机构代表处广德福大使，意大利副外长，联合国粮农三机构总干事、总裁、助理执行干事，欧盟和各大区以及部分国家驻粮农机构大使连线互动，中外嘉宾通过“云端”共品茶香茶韵，互致节日祝福。



中外嘉宾“云端”共品茶香（米加 黄昕炎 摄影）

茶界专家刘仲华院士，茅盾文学奖获得者王旭烽教授，著名画家张福盈、周刚等名家大师从各自专业角度谈茶论茶，生动演绎了茶的多姿多彩及与各领域的交织互融……茶香琴韵相伴，张福盈、周刚现场挥毫泼墨，用水墨丹青勾勒茶酒山水，绘就对茶产业发展和中外人民因茶结缘、友谊长存的美好祝愿。五粮液集团进出口公司董事长王平作为茶酒企业代表向本次活动送上祝福。“茶酒不分家，茶和酒都是中国文化的名片，都是时间的味道。”他说，以茶会友、以酒待客是中国人的待客之道。中国茶酒文化的融合充分体现了“和而不同、美美与共”的茶文化精神。“国际茶日”推广大使李子柒来到现场，真情讲述她和茶的故事，并和中外嘉宾分享了她近期精心制作的以茶为主题的视频新作。

本场“大使品茶”是一场精彩绝伦的茶文化盛宴。一道湖北恩施土家族的“拦门茶”迎接中外嘉宾入场，“千年茶农”云南景迈山布朗族表演、福建畲族“新娘泡”文化展示、四川茶馆文化和“龙行十八式”演绎、《南洋夜话》茶文化融合剧、茶韵旗袍秀等丰富多彩的节目轮番上演。活动现场，嘉宾分别品鉴了由苦至甘、回味悠长的云南普洱茶，浓醇鲜爽、叶亮红明的福建坦洋工夫茶，汤色绿亮、清新爽口的洪雅绿茶，香高味浓、形美色亮的川红工夫茶以及“红浓陈醇”、特有槟榔香气的广西六堡茶。



“国际茶日”现场精彩演出 （米加 黄昕炎 摄影）

活动最后，中外嘉宾代表共同点亮“2021国际茶日”字样，向全球茶人送上节日的祝福。



中外嘉宾代表共同点亮“国际茶日”（米加 黄昕炎 摄影）

与会嘉宾对本次活动给予高度评价，纷纷表示，线上线下融合、国内国际互动的活动形式别具一格，茶艺茶礼茶道表演充满浓郁的民族风情，使与会者真切体验了中国博大精深的茶文化。

农业农村部国际合作司司长隋鹏飞表示，“国际茶日”是我国首次成功推动设立的农业领域国际性节日，彰显了世界各国对中国茶文化的认可。农业贸促中心主任马洪涛说，“茶有缘，饮无疆。茶所蕴含的和谐、包容理念与‘开放合作、互利共赢’的时代潮流高度契合。让我们因茶结缘，深化合作，共同开创美好的未来……”



“国际茶日”大使品茶活动现场（米加 黄昕炎 摄影）

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