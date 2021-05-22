亚洲企业家重庆对话发展机遇

2021亚洲企业大会落幕，来自15个国家和地区的54家知名企业高管“山城论剑”，围绕“应对挑战、创新增长”主题，深入探讨亚洲企业面临的机遇与挑战

重庆2021年5月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 下方报道来自于iChongqing：

5月21日，2021亚洲企业大会在重庆悦来温德姆酒店举行。作为第三届中国西部国际投资贸易洽谈会的重要活动，亚洲企业大会邀请了亚洲国家政要、世界500强企业领袖、世界500强中国区高管、中国及亚洲著名企业家，以及学界、媒体界的中外嘉宾在重庆交流碰撞。

韩国前总理李洛渊，万科集团创始人兼董事会荣誉主席王石，沙特基础工业公司全球副总裁李雷、重庆小康集团创始人张兴海等22位中外嘉宾，围绕 “应对挑战 创新增长（Creating Impossible Realities）”主题，进行线上、线下的主题发言及圆桌讨论。

大会促进亚洲企业交流合作，看好重庆机遇

韩国前总理、共同民主党国会议员李洛渊从韩国首尔发来对亚洲企业大会的祝贺视频。“两年前访问重庆时，我充分感受到了这座城市的活力，并预感到重庆发展的潜力。现在看来，我的预感是正确的，今天的重庆获得了十分耀眼的成就！希望借助亚洲企业大会的平台，使亚洲各国企业的交流和合作更加活跃。”

中国韩国商会会长、斗山集团总裁李浩哲表示，亚洲是世界上经济发展最快的大洲，本次亚洲企业大会为重视亚洲市场的各国企业提供了新的交流沟通平台。“重庆作为中国内陆经济发展最快的地区之一，具有独特的区位优势，韩国知名企业纷纷在重庆设立工厂，是非常看好重庆作为‘一带一路’与‘长江经济带’结合点区位优势的有力证明。”

万科集团创始人兼董事会名誉主席王石在演讲中阐释了企业家精神在企业成长过程中的主导作用，呼吁企业家在承担社会责任上发挥领头作用，同时宣布“万科在重庆要建的一座高楼今年就要封顶，是万科整个系统最高的建筑。”王石还表示，“为参加这次西洽会的亚洲企业大会做了一些功课，在这里确实感到重庆的未来发展，（以及）21世纪中国在世界上所处的位置中，重庆所扮演的角色。”

沙特基础工业公司副总裁兼北亚区总裁李雷在开幕演讲中表示，实现疫情的彻底扭转还尚需时日，经济恢复和增长的势头仍然有待巩固，全球生产和供应链的弹性和韧性更尤其面临着多重考验。“然而我相信，对于整个制造业板块而言，虽置身风暴中心，但同时也处在稳定经济、提供就业的机遇之地。”

中外嘉宾脑力激荡，四大主题聚焦亚洲新机遇

这场汇聚了亚洲智慧的大会邀请了亚洲企业高管分享他们的国际视野，围绕“全球共享的亚洲机遇”、“抗疫背景下的产业新机遇”、“减排责任与绿色制造”、“重庆：国际物流枢纽与发展新空间”四大主题中外嘉宾脑力激荡。

去年，全球外商直接投资量暴跌42%，亚洲地区的整体表现好于预期。外商对中国的直接投资增长了4%，中国成为全球外商直接投资的第一大目的地。全球如何共享亚洲的发展机遇？

花旗银行中国董事总经理、个人银行业务总裁徐旻表示，目前所有产业走向数字化，数字化领域潜力巨大，此外在环境保护、治理相关领域也有机会，健康领域由于人口老龄化也让该领域有消费增长的空间。从地域来说，他看好非美市场，尤其是亚太地区的中国疫情控制得好，看好中国市场投资机会。

DHR International亚太区董事合伙人林圣聪说，疫情恢复快、数字化转型等因素下，中国企业快速发展，目前亚洲企业有数字化基础，人口对高科技、数字化接受力强、快，加上5G、AI、大数据等基础设施建设，亚洲乃至中国的企业具有优势。

随着全球抗疫持续，促进大健康产业超速发展，同时也加速了数字经济的快速增长。从消费者到医疗基础设施和生物制药，行业内众多领域显示出强劲的增长潜力。

华美银行常务董事兼风险和技术银行业务主管董事总经理郑诗纬表示，疫情之后，远程医疗、诊断、生物医药等领域充满机遇。他指出，医学应该结合线上和线下医疗服务，许多创新创业正在将线下线上结合，提供综合的解决方案，未来医疗应该更方便，有更多信息技术支持。

中国在电子商务和数字金融等领域创造出了巨大的发展机会，对亚洲各国有着很强的借鉴意义。SGInnovate执行董事汤显辉表示，“如果技术两极分化在接下来的5-10年会成为常态，那么我认为部分公司能跨越发展，其中，中国公司能获得快速发展，特别是在芯片开发领域，通过采用新技术弯道超车。”

制造业是全球温室气体排放的最大来源之一，5G和机器人等工业新技术正准备重塑全球制造业格局。贝恩咨询公司大中华区合伙人、联席主管李舒，全球移动通信系统协会大中华区总裁斯寒，旭智资本创始人、执行合伙人Raymond Fung在线上讨论环节中表示，“中国是世界上最大的移动通讯市场，用户是推动技术发展的一个因素，因此5G在中国发展很快。我们看到，移动运营商也在关注减排，因为5G的能耗高，运营商在这方面必须采取行动。所幸的是，领先的移动运营商都是减排的领先企业，2050年前移动产业要实现零碳排放的承诺。”

重庆：国际物流枢纽与发展新空间

受疫情影响，全球航空及海运都减少了班次轮次，但以重庆为起点的中欧班列优势突显，其填补了飞机停飞和班轮减少留下的空白。目前正在建设从中国内陆通往海外的陆海新通道对供应链产生着深远的影响。

重庆中新示范项目管理局副局长孙熙勇在现场讨论环节介绍道，陆海新通道建设是从2016年开始萌芽、2017年初步实践，经过不到4年的具体运营，已经上升为国家战略，并成为联动“亚欧”，链接“一带”和“一路”，助推区域经济发展的重要支撑。

亚特拉斯航空总裁兼首席执行官John W. Dietrich在线上的发言中表示，疫情对航空业带来的挑战空前，度过这场危机要首先感谢所有员工的坚守。同时，政府在税收上的减免支持也必不可少。他表示，“中国在应对新冠肺炎全球大流行所带来的挑战中展现出了大国担当，并有效地防控了疫情，感谢中国的付出与努力。”

数据：76%受访CEO对今年经济表示乐观

现场，普华永道综合商务咨询主管合伙人于勃发布了全球及中国CEO调查报告。普华永道对来自世界6大地区、接近1800位CEO进行了调查，而93%的调研来自于线上。CEO们对全球经济前景的乐观情绪达到了创纪录的水平，其中有76%的受访者认为2021年的经济将有所改善。CEO的乐观情绪也延伸到自身公司的业绩：全球范围内，有36%的CEO表示对自己组织明年的收入增长和发展前景充满信心。调查显示，网络危机成为CEO夜不能寝的主要根源，仅次于新冠肺炎疫情。有60%的CEO并未将气候变化纳入其战略风险管理工作。

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