启动全球推广活动，由LIL BUCK、DOMINIQUE MIRAMBEAU和MAO XIAOXING担任主持，重燃旅游激情

巴黎2021年5月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球酒店领导者雅高（Accor）很高兴地宣布推出“探索世界”活动，以此庆祝恢复旅游、夏季将至以及入住酒店的舒适乐趣。随着全球许多旅行目的地放松限制以及被压抑的旅行者需求激增，这项活动表明雅高对恢复旅游充满信心，同时可强化公司对休闲领域日益增长的关注。

“我们的酒店和度假村都做好了迎接客人的准备，并且成功实施了我们超出当地和国家要求的“ALLSAFE”（全面安全）卫生和清洁规程。这些措施有助于让旅客放心，因为我们酒店是所有人恢复休闲或商务活动最安全的中心。此外，我们在All.com提供灵活的房价和截止到最后时间的取消服务，方便客人自由自在地安排假期。我们的雅高团队致力于确保我们能够在今年夏天实现每个人的度假梦想，”雅高销售、营销、分销和客户忠诚度首席商务官Patrick Mendes表示。

“探索世界”活动将通过一部短片亮相，激励旅行者重新发现令人惊叹的地方和体验，为他们的生活增添精彩、深度和意义。该活动将通过ALL – Accor Live Limitless（所有人的雅高无限生活）推出，这是一个全方位融入了雅高品牌产品组合、奖励服务和体验的生活方式忠诚度计划。

雅高首席营销官Steven Taylor表示：“过去一年中，我们在社交媒体上看到每个人都未能旅行和体验自己喜欢的东西。世界各地的人们经历了极其艰难的时期，我们有责任以新的激情、积极态度、魅力和自信激励他们。全球都需要乐观精神的象征来提高人们的士气，我们真诚地希望人们将很快有机会享受他们应得的迟来假期。"

励志明星

美国舞蹈家和舞美指导Lil Buck将主持雅高的新活动，他将向世人揭示准备再次迎接客人的酒店大堂。Lil Buck表示：“我们以自己的艺术方式向大家展示每个人都能探索和享受自己的世界。今年夏天，大家一定要给自己一个享受和放飞自我的机会，前往自己一直想去的地方，前往自己梦想的地方，因为我们永远不知道什么时候会再次被困在家中。"

70年代法国著名模特Dominique Mirambeau古怪而迷人的形象也将为此次活动增色，她是Salvador Dali、Moebius和Nicki de Saint-Phalle等艺术家的缪斯女神。Mirambeau女士 表示：“我们内心深处都有一个地方，那是我们非常向往并寻找舒适的地方。有时，参观并真正享受这种体验也是一种治疗！ 我很高兴也非常荣幸地向世界各地的人们传达这一鼓舞人心的信息和能量。”

旅行愿望

雅高的研究表明，全球65%的受访者可能计划在未来几个月内进行休闲旅游。公路旅行、野餐旅游、文化体验和离城度假都是计划旅行项目中的优先选项——雅高的“探索世界”活动将通过特别优惠、新的忠诚度优惠和预订灵活性来鼓励大家达到目的。

消费者还希望借助雅高酒店通过集团的ALLSAFE卫生和清洁标志获得灵活的定价选项、易于在线预订以及值得信赖的健康和安全规则。

“雅高一直致力于在我们客人和忠诚会员表示的这些领域建立行业领先实践，这也是他们制定旅游计划以外出游玩和再次体验世界时的重中之重，”Taylor补充道。“我们殷切欢迎客人回到我们的怀抱，并为他们的安全、他们渴望的舒适酒店以及他们希望再次回归体验提供十足的信心。"

电影和创作 —— 演 员和工作人员：

概念和创作指导：Studio 66

电影导演：Manu Cossu

制作：Iconoclast

摄影师：Antoine Harinthe

设计师：Aurora Sansone

发型师：Gabriele Trezzi

化妆师：Cosetta Giorgetti

模特：Lil Buck、Dominique Mirambeau、Mao Xiaoxing

布景设计师：Emma Rauch

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雅高推出新的全球活动以庆祝恢复海外休闲度假游 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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