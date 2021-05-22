【外汇周评】加拿大央行强硬助力加元 市场预期FED鸽派施压美元 亚汇网

亚汇网讯 周六（5月22日）当周 美元指数 震荡走低，虽然美联储纪要暗示讨论收紧政策，但市场相信美联储继续维持宽松施压美元。其他货币方面，欧元、加元表现相对较强，而澳元表现较为疲弱。 下周市场又会迎来一系列重磅数据，投资者重点还是关注美联储官员对政策基调的把控，此外欧美疫情、美欧贸易谈判等消息也要密切关注。接下来，我们为大家解读本周外汇市场的几个主要品种的走势，以期能够更好地把握未来行情。 美元指数本周震荡走低，虽然美联储纪要暗示讨论收紧政策，但市场相信美联储继续维持宽松施压美元。 道明证券全球外汇策略主管Mark McCormick表示，全球经济表现相当好，美联储实际上允许美元疲软，因为他们试图做的是使经济偏热。这些都是美元中期之内下跌的诱因。 美联储纪要暗示将讨论收紧政策，给美元支持 北京时间周四凌晨2点，美联储公布4月货币政策会议纪要，美联储官员暗示未来会讨论减码，经济活动的强劲回升将引发收紧政策的讨论。 会议纪要显示，许多与会者认为，如果经济继续朝着委员会的目标迅速发展，那么在未来几次会议上的某个时候开始讨论调整资产购买速度的计划可能是…