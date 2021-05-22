汇市周评：市场预期FED鸽派施压美元，加拿大央行强硬助力加元_新浪财经_新浪网

原标题：汇市周评： 市场预期FED鸽派施压美元，加拿大央行强硬助力加元 周六（5月22日）当周 美元指数 震荡走低，虽然美联储纪要暗示讨论收紧政策，但市场相信美联储继续维持宽松施压美元。其他货币方面，欧元、加元表现相对较强，而澳元表现较为疲弱。 下周市场又会迎来一系列重磅数据，投资者重点还是关注美联储官员对政策基调的把控，此外欧美疫情、美欧贸易谈判等消息也要密切关注。接下来，我们为大家解读本周外汇市场的几个主要品种的走势，以期能够更好地把握未来行情。 美元指数本周震荡走低，虽然美联储纪要暗示讨论收紧政策，但市场相信美联储继续维持宽松施压美元 图：美指4H图走势 道明证券全球外汇策略主管Mark McCormick表示，全球经济表现相当好，美联储实际上允许美元疲软，因为他们试图做的是使经济偏热。这些都是美元中期之内下跌的诱因。 美联储纪要暗示将讨论收紧政策，给美元支持 北京时间周四凌晨2点，美联储公布4月货币政策会议纪要，美联储官员暗示未来会讨论减码，经济活动的强劲回升将引发收紧政策的讨论。 会议纪要显示，许多与会者认为，如果经济继续朝着委员会的目标迅速发展，那么在未来几次会议上的某个时…