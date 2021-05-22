城市盛会，即将启幕_旅游_大连新闻网

树树槐花沁韵翔，芬芳四溢满城香。大连迎来了五月的专属花季，串串槐花在枝头娇羞绽放，仿佛少女耳畔的朱玉垂坠，无尽芳菲绽放出滨城一期一会的花事盛宴。5月23日，由大连市人民政府主办的第三十一届大连赏槐会将在大连劳动公园拉开序幕。赏槐会期间，劳动公园主会场和各区市县（先导区）分会场将推出7大类、18项赏槐活动。本届赏槐会将一直持续至5月28日。 一起去“寻香” 赏槐会期间，主会场劳动公园将以游园会的独特形式，推出专场文艺演出、草地音乐节、非遗展等丰富多彩的赏槐活动，带大连市民和游客共享槐花盛宴。 五大专场文艺演出精彩上演 5月23日至27日，每日19:00-20:00，浪漫大连《碧海蓝天，难以忘槐》交响乐音乐会、动感大连《不莱梅的四个音乐家》杂技剧、时尚大连《美轮美奂，槐满滨城》中俄歌舞晚会、希望大连《彬彬有礼，便要槐家》古筝音乐会、热情大连《童心向党，满槐希望》双排键器乐晚会五大专场文艺演出将在劳动公园荷花池精彩上演。 表演涵盖歌曲、舞蹈、交响乐、杂技等多种艺术形式，既有《唱支山歌给党听》《我的祖国》等红歌经典献唱，也有《伏尔加船夫曲》《克罗地亚狂想曲》等异国风情歌曲，还有《Mojito…