向蜜鸟成渝站 – 2021 酒店私域流量分享会圆满落幕

成都和重庆2021年5月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 数字是这个时代最大的技术变量，新冠疫情的催化，加速了酒店的数字化转型，上升为酒店行业级重要战略；酒店的存量时代已经到来，并正进入自我修复与内在变革的新阶段，私域流量池的拓展与自有渠道的增长，也成为业界关注的焦点。

由向蜜鸟科技主办的“2021酒店私域流量分享会”于5月18日和20日分别于成都和重庆尼依格罗酒店圆满落幕。两场活动共吸引了来自川渝区酒店行业数百名高层管理人员出席，共同探讨酒店数字未来与私域增长，同时邀请了近20位行业大咖和相关产业嘉宾为酒店业的私域流量引流提供专业的建议，并在川渝地区酒店市场形成重要回响。

酒店数字化转型升级，共创私域流量新时代

2021年5月18日，由广州向蜜鸟网络科技有限公司主办，成都旅游住宿业协会协办的“2021酒店私域流量分享会-成都站”，在成都旅游住宿业协会会长安茂成先生的致辞中拉开了帷幕。

他在致辞中提到：“今年春节、清明节、“五一”假期, 成都出游人数、酒店预定等诸多指标都位居全国前列，这与成都酒店业不断凝聚共识，持续推广新媒体营销宣传和数字化营销密不可分, 大家也都获得到酒店建立私域流量所带来的收益。”



成都旅游住宿业协会会长 安茂成先生 成都站-开幕致辞

此次论坛主办方的向蜜鸟科技，在助力行业发展的同时更为数千家酒店赋能直销、连接、数据、营销、运营五大数字化能力。

后疫情时代酒店业出现新的市场特征，新消费、新技术、新产品层出不穷，跨界融合不断深化，如何把握新的消费需求和市场机遇, 是我们持续关注并思考的问题之一。

安会长表示：“今后，协会愿与向蜜鸟科技有更进一步的深度战略合作, 共同为成都酒店数字化转型升级寻求新突破，让成都酒店业私域流量运营走向全国前列。”

本次成都站、重庆站的分享会从以下几个方面，分别以主题分享、圆桌讨论等形式展开：

01

深挖私域流量，向蜜鸟数字化赋能酒旅行业

向蜜鸟科技CEO林迅先生带来了题为“酒店私域流量的市场演化”的主题分享，对私域流量进行了详细解析，他表示：私域流量是指以“公众号+社群+小程序+视频号”为支撑、长远而忠诚的客户关系。而判断私域流量是否有效的重要依据包括“自己所有、反复触达、场景位置、用户关系、转化效率、免费”等要素。

与会上，林迅先生详细介绍了向蜜鸟科技在2020年以来在私域流量运营上的布局及发展策略，指出私域流量持续增长核心策略是“深挖洞，广积粮”：深挖用户价值，全域引流获客。酒店的私域流量将以微信渠道为基础，以关联生态为抓手，以用户价值为中心，促进布局酒店直销领域多元生态营销的闭环系统，在提高酒店客人服务体验的同时，提升酒店数字化水平。

向蜜鸟科技在助力酒旅企业全域引流方面有很多成功案例，三亚·亚特兰蒂斯市场总监何虹蓉女士在会上分享了从酒店视角如何玩转私域流量的宝贵经验：聚焦微信生态，积极尝试新渠道，建立达人矩阵和数字化精准营销，在沉淀数百万精致妈妈流量池后，通过标签化管理并反复触达转化，实现2020信商城销售额破亿增长。

02

公域流量沉淀，解剖川渝酒店私域流量发展方向

2020年是私域流量觉醒的元年，酒店线上转型和数字化营销势在必行，新营销的变革将会以私域流量为核心战场，破局疫后市场的发展，该如何看待私域流量？私域流量对酒店有什么意义？又有哪些机遇和挑战？主办方特邀来自川渝区各酒店的嘉宾，就“酒店私域流量如何突围”议题进行探讨，上演一场思想碰撞的行业盛宴。



向蜜鸟科技CEO 林迅先生

结合当前行业热点，嘉宾们围绕”酒店私域流量如何开发、维护、转化”、“精准触达，深挖用户价值“、“公域种草，私域拔草”等方面进行了对话讨论，分享了私域增长的实战经验和全新思考，对各酒店与会嘉宾在渠道上做好市场营销与流量挖掘发挥了重要作用。

03

2021数字化转型趋势，聚焦渠道新生态

疫情给酒店行业带来了巨大的冲击，却也带来了新的机遇，酒店在疫情下的“自救”加速了行业的数字化转型。数字化是存量时代酒店行业发展的新方向，如何实现数字化的转型，是酒店人讨论的热点。



三亚-亚特兰蒂斯酒店市场总监 何虹蓉女士

石基信息市场部总经理何雯女士在与会上带来了“中国酒店业数字化转型趋势及路径分析”主题分享，就《2021年中国酒店业数字化转型趋势报告》进行了深入浅出的解读。

该研究用不同视角和维度诠释酒店数字化现状和转型趋势：“31.4%的酒店收入来自于线上，预计未来达到70-80%，酒店营销渠道高度分散，内容和社交电商红利依旧，‘目的地化’发展趋势明显，细分将是酒店业未来发展的关键词，产品零售化‘积木化’时代来临，而强化客户关系是2021年数字化首要目标。”

最后，何女士分享了如何降本增效，打造数字化转型的速赢案例，希望为处于变革期的行业带来些许思考和启发。

疫情期间，扩大私域流量池与降低获客成本成为提振酒店业绩的重要工作。2021年私域营销的玩法变得更加丰富，社交平台，短视频、直播、内容社区等平台的组合玩法将对公域进入私域的用户增长以及交易转化形成巨大的推动力，与酒店实现自有渠道收益提升的目标不谋而合。



向蜜鸟科技新媒体运营总监 李文富先生

来自向蜜鸟科技的新媒体运营总监李文富先生和向蜜鸟科技川渝大区市场总经理牟阳女士分别带来了“高星酒店如何布局小红书等渠道新生态”、“酒店如何拓展私域流量”主题演讲，向与会嘉宾介绍了向蜜鸟科技在助力酒旅企业全域引流方面的一站式解决方案与成功案例，以SCRM用户精细化运营，内容引流加注私域流量池，助力酒旅企业自有渠道收益的增长，实现可持续发展。

2021年，向蜜鸟科技继续以最大努力数字化赋能酒旅行业，在立足微信直销渠道的同时，将通过小红书、抖音、视频号等扩大酒店全域引流获客广度，聚焦外部流量的导入；深挖用户价值，通过开发并推广SCRM系统，拆解私域消费触点，实现私域流量、数字资产的全域管理，助力酒店业数字化转型，助推行业实现持续增长。接下来，向蜜鸟科技还将在更多区域和城市举办“酒店私域流量分享会”，敬请期待。

向蜜鸟成渝站 – 2021 酒店私域流量分享会圆满落幕 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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