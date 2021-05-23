陕西八千余名徒步爱好者畅走嵯峨山 助力“健身+旅游”发展 2021-05-23 11:20来源： 中国新闻网 西安报业全媒体编辑：朱梅红 中新网西安5月22日电 (记者 张一辰)2021年全国“行走大运河”全民健身健步走活动暨“我要上全运”2021陕西·三原嵯峨山越野徒步大赛22日开赛，来自陕西全省的8000余名徒步爱好者相聚于此，进行了一场“旅游+健身”的徒步比赛。 本次赛事以“游魅力三原·赏嵯峨风光”“我要上全运”“今年花开逛咸阳”“春风十里·三原有你”为主题，大赛集运动、旅游、文化为一体，旨在倡导低碳环保的绿色健身活动，激发民众参与体育活动热情，营造全民健身的浓厚氛围。 本次比赛全程15公里，途经杨唐路、薰衣草花海、樱桃园、天齐滑雪场等地。参赛选手在领略嵯峨山秀美风光的同时，享受徒步带来的快乐。 本次比赛的参赛选手周俊表示：“今天的天气非常棒，赛道的风景很美，周边的农田整齐又干净，走在路上呼吸着大自然的新鲜空气，特别舒服。希望当地能够多举办此类活动，鼓励大家积极锻炼身体。” 陕西三原古称“池阳”，因境内有孟侯原、丰原、白鹿原而得名。近年来，通过体育健身设施建设与重大体育赛事举办，…