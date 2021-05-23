嘉市环保局进行公共区域大消毒

标签 : tags: 消毒 , 防疫 【大纪元2021年05月23日讯】（大纪元记者李撷璎台湾嘉义报导）因应中共病毒(武汉肺炎)本土案例攀升，嘉义市政府环境保护局于5月19日发布全国三级警戒后全面进行公共区域大 消毒 ，包括本市主要道路逐条消毒，全力加强市区交通运输场站、大型营业场所、人群聚集民生热点(传统市场、果菜/鱼市场、夜市商圈、圆环、广场及周边人行道)、公务机关、公园、 防疫 旅馆、各级学校、寺庙等周边环境的防疫清消工作。 市府环保局指出，在 防疫 消毒 频率部分，现阶段交通场站(BRT、火车、公车、计程车招呼站)、防疫旅馆周边环境每日1次；人潮聚集民生热点、大型营业场所等周边环境，原每月1次提升为每周2次；传统市场周边环境原每月1次提升为每周1次；民众洽公机关、公园等周边环境为每周1次。本市公立国中小学(含幼儿园)部分，已于5月8日至15日完成校园与周边环境清消。 请民众外出全程佩戴口罩，倒垃圾也要戴口罩，垃圾直接丢入垃圾车内，以降低感染机会。（嘉义市政府提供） 嘉市环保局全面进行公共区域大消毒。（嘉义市政府提供） 进行公共区域大消毒。（嘉义市政府提供） 环保局表示，消毒车以…