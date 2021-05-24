天为被地为床花为邻趣为伴的芬芳惬意_旅游_大连新闻网

位于大连市西郊国家森林公园森乐谷景区，占地面积100亩，景区赏槐面积3万亩，设有常规地面类活动、水上活动、山地户外运动营会活动、冬(夏)令营活动、体验式培训等主题类活动，有团建拓展、丛林穿越、真人CS、皮划艇射箭、休闲垂钓、户外赛事等活动。 联系人: 王亮 0411-84280333 15640851851 蜿蜒曲折的丘陵地形造就了错落有致的千亩松林及槐树林，每年五月，空气中弥漫着清甜的槐香，是一个天然氧吧。营地有华晨专用露营拖挂式房车，整车长10.1米，可同时容纳4~6人入住，房车配备空调、彩电、冰箱、热水器、独立卫浴等。 三寰牧场 位于大连市区与旅顺之间的英歌石地区，占地1.6平方公里，以自然、童趣、健康为理念，内置三大区域板块，分别为自行车赛道、山林健身步道及“坚果派”营地，并设置树屋与观景台，观景台可一览牧场风光，而树屋则可体验林中趣味。“坚果派”营地是目前国内首家以自然为主的户外生态教育营地，也是全国最大的帐篷露营地，致力于打造以教育为主导方向，自然科学为基础的营地教育文化。营地占地2万平方米，自带帐篷营位500顶。营地分为综合服务区、帐篷露营区、活动体验区、儿童设施游乐区…