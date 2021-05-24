我去了“宇宙中心”曹县，原来很多梗都是骗人的-虎嗅网

本文来自微信公众号： 市界（ID：ishijie2018） ，作者：黄莹、华宇，题图来自：视觉中国 “车站走不走？5块钱一位，上车就走。”凌晨6点，曹县的天才蒙蒙亮，火车站就已经提前热闹起来了，出租车司机守着点在站外吆喝着揽客。 如果不是网红博主大硕的那一嗓子“山东菏泽曹县666”，让网上满是“北上广曹”“宁睡曹县一张床，不要上海一套房”的调侃，恐怕多数人都没有听说过这个小县城。 曹县位于山东省菏泽市西南的四省交界处，毗邻河南、江苏和安徽。在过去很长一段时间内，曹县一直是贫困县，要资源没资源，要历史没历史。 曹县轨道交通落后，去往北上广深四个城市的路线中，只有到北、深有一趟过路的普通列车。如果想坐高铁外出，就不得不去邻省的河南商丘或是江苏徐州换乘。 曹县最好的酒店叫“水邑澳洲酒店”，一个标间一晚上二三百块钱，十几层的高度，算得上是曹县的地标建筑。但当你从酒店的窗户往外看，会发现整个城市灰扑扑的，一排排密密麻麻的自建小楼，还比不上一线城市的城中村。 然而，就在最近几年，这个看起来很破旧的县城，因为汉服这门新生意的兴起，出了不少百万甚至千万富翁。 如果你在曹县打听他们的故事，出租车师傅会建…