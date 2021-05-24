我国医疗器械行业预计将7000亿，蓝帆医疗战略布局打造多个龙头_个股资讯_市场_中金在线

据Evaluate MedTech发布的《World Preview 2018, Outlook to 2024》显示，2017年全球医疗器械市场销售额为4,050亿美元，同比增长4.6%；预计2024 年销售额将达到5,945亿美元，2017-2024年间复合增长率为 5.6%。 《中国医疗器械行业发展报告(2017)》明确提出，我国已经成为全球第二大医疗器械市场，社会的快速发展和居民医疗健康意识的增强，到2020年，我国医疗器械行业的年销售额预计将超过7000亿元，未来10年我国医疗器械行业发展速度将继续保持年均10%以上的增幅，医疗器械市场提升空间巨大。 蓝帆医疗(002382)便是一家中低值耗材和高值耗材完整布局的医疗器械龙头企业。公司以医疗手套为核心，全面布局医疗防护、防疫产品的防护事业部；以心脏支架为核心，全面布局介入器械的心脑血管事业部；以吻合器超声刀为核心，全面布局微创外科器材的外科事业部；以急救包为核心，全面布局急救护理耗材的护理事业部。 行业唯一拥有全品类手套产品 随着众多国家新冠疫情发展态势的不断反复，新型冠状病毒呈现出可能长期与人类社会共存的趋势，这结构性地提升…