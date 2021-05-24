赖清德：快筛用于疫情热区 全国快筛无意义

【大纪元2021年05月24日讯】（大纪元记者李怡欣台湾台北报导）中共病毒（武汉肺炎）在台湾每日连续爆发上百例确诊，对于台北市长柯文哲呼吁以 快筛 取代PCR检验，同为医生背景的副总统 赖清德 24日在脸书表示，抗原 快筛 用于全国无太大意义，但在疫情热区可以先快速把可能的病人筛出来隔离，不过要避免使用伪阳筛出性高的试剂，指挥中心将针对如双北热区启动快筛，但最终仍以核酸检测做确诊依据，才能如实呈现疫情趋势。 近期台湾因中央与地方疫情资讯不同步，引发各方论点互相攻击谩骂， 赖清德 24日在脸书发文，“这一仗，只有病毒是敌人”。赖清德说，这波社区感染又快又急，5月15日双北实施三级警戒，多数国人自律、配合，指挥中心一连串加强措施，让疫情控制朝正确且好的方向发展。 赖清德在脸书贴出军闻社照片，并呼吁“这一仗，只有病毒是敌人”。（赖清德脸书、军闻社图片） 赖清德提出三点说明： 一、 “疫情热区加强筛检”：指挥中心已和地方合作加速筛检站设立，并简化通报程序，并号召民间投入。他说，目前台湾确诊以“RT-PCR”依据，侦测“核酸检测”也就是直接找病毒测，准确性最高。而最近热议的“快筛”在使用上要非常…