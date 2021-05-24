酒店｜三亚海棠湾JW万豪，体验置身地中海的度假感_国内酒店_什么值得买

酒店｜三亚海棠湾JW万豪，体验置身地中海的度假感 2021-05-24 10:44:43 2点赞 1收藏 0评论 要说三亚最好的海和沙滩你会说在亚龙湾，但要说最火可能还是海棠湾。无论是 亚特 兰蒂斯还是艾迪逊都是宝爸宝妈和网红小姐姐的不二之选。 这次正直五一，考虑到三亚的火爆程度于是早有预备的选择了这家JW 万豪 。海棠湾的这家JW前身是原SPG现同属Marriott旗下的豪华精选酒店，可能这个北美满意度排第一的奢华酒店品牌在国内水土不服（无人知晓）近年摘牌的还是挺多的。 LC的酒店底子还是在的整个西班牙风格的建筑设计，复古感十足，可以看到用料考究，低调又奢华。酒店主楼楼层偏低，所以大部分也就能看到小部分海景，这是美中不足的一点。 ﻿ 一共也就200多间客房，这基本是三亚同类型酒店的一半，加上面积巨大的花园泳池等公共面积。住这里你几乎碰不到什么住客，即便是节假日也不会出现泳池下 饺子 的感觉。基本除了别墅套房所有房型都一样的70平方只是阳台景观的差别，这么大的基础房也是少有的。 ﻿ ﻿ 如果你住套房、别墅或者是万豪白金卡以上，我建议你早餐在采悦轩中餐厅用，体验真的很棒。在大堂层出门左转…