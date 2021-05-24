今日英镑/美元汇率最新走势预测（2021/5/24） 亚汇网

市场基本面分析 英国央行容忍高通胀限制英镑上涨。英国4月份的通货膨胀率翻了一番，标志着物价飙升的开始，这将助长人们对英国央行采取紧缩政策的猜测。 英国4月份消费者价格的增长，主要受国内能源价格和服装价格上涨所推动。但随着英国重新开放让消费者开始大肆消费，英国央行预计今年晚些时候通胀率将超过其预计的2%。英国央行政策制定者认为，英国通胀的回升将是暂时的。 英国央行今年正在抽调1500亿英镑（约合1.3万亿人民币）购买债券，以努力控制金融市场的利率。最近几周，英国政府的10年期国债收益率逐渐上升，因为人们预计英国央行下一步将采取收紧政策。 英国进入解封第三阶段。当地时间17日，英国根据解封“路线图”，如期进行第三阶段解封。允许2个家庭或6个人在室内聚会，餐馆、酒吧、旅馆、咖啡店可以在室内为顾客提供服务，30人可以在户外聚会，电影院、博物馆、音乐厅和体育比赛场所开放。 英镑/美元走势分析 周一亚盘，因美元指数反弹，英镑承压下行。截止发稿，位于1.4142附近，下跌0.06%。 日线图显示上行趋势仍然完整，势头指向上行，相对强度指数(RSI)仍低于70，与超…