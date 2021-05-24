评分8.1，当Roguelike遇上卡牌：我的航海梦终于实现了！

小 【GameLook专稿，转载请注明出处】 Gamelook报道/不久前的一次旅行中，笔者在高铁上无意中发现前面一排坐着一位拿着大号iPad Pro的牌佬在打《炉石传说》，震撼之余也让我不禁感慨：即使是《炉石传说》这种圈内人尽皆知的大作在现实中想在一般生活场景见到也着实不易。因此，如果有人问笔者我最经典的卡牌游戏是什么，我一定不会回答《炉石传说》，也不会回答《万智牌》，在笔者看来，老少咸宜的《斗地主》才是卡牌界永远的神：规则简单、单局时间快，需要研究出牌策略的同时也得祈祷运气女神的眷顾，还有什么能比《斗地主》更经典的卡牌游戏呢？ 就在今天（5月21日），一款在海外已经经受过市场检验的Roguelike卡牌游戏的国服版本正式在iOS和安卓双端上线，这款名为《航海奇闻》的卡牌游戏通过将Roguelike特有的随机性与DBG游戏的策略性相结合，让玩家在与敌人的斗智斗勇中感受到《斗地主》般简单爽快的打牌体验。目前游戏的TapTap评分8.1分，Google Play评分4.5分，Steam平台则是“特别好评”。 宣传视频 Roguelike+DBG：佳作不断的神仙组合 对于喜欢《暗黑地牢》这…